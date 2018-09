Oslo

Av Sissel Hoffengh og Aslak Borgersrud

Etter planen skulle nye Jordal Amfi stått klart til seriestart i 2018. Men så ble åpningen av hallen utsatt til seriestart 2019. Nå sier den ansvarlige entreprenøren NCC at anlegget ikke vil stå klart før sommeren 2020.

Det får Kjetil Lund, som er byråd for næring og eierskap i Oslo, til å reagere kraftig.

– Jeg forholder meg til kontrakten, som sier at anlegget skal stå ferdig 1. september 2019. Det betyr at etter det vil det påløpe dagbøter, sier Kjetil Lund og legger til at han forventer at også NCC forholder seg til kontrakten.

– Dette er et veldig viktig prosjekt for Oslo og idretten. NCC bør være seg sitt samfunnsansvar bevisst. Jeg har bedt om et møte med konsernsjefen i NCC for å understreke min forventning til at NCC innenfor kontrakten gjør det de kan for å få ferdig nye Jordal Amfi.

– Kan dette havne i rettsvesenet?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå. Jeg forholder meg til den inngåtte kontrakten. Men det er både provoserende og skuffende at entreprenøren ikke synes å legge full innsats i å bli ferdig med prosjektet, sier Kjetil Lund.

Byråd Kjetil Lund og direktør i kultur og idrettsbygg Eli Grimsby på byggeplassen tidligere i sommer. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Tror ikke på bøter

Flere som Dagsavisen har vært i kontakt med har uttrykt bekymring for byggeprosjektet, fordi det går tregt. Folk i nærmiljøet sier de sjelden ser mer enn tre-fire personer på jobb der samtidig.

– Legger dere full innsats nå i å bli ferdig med Jordal Amfi så fort som mulig?

– Vi tar sikte på at Nye Jordal Amfi skal stå klar sommeren 2020, sier Tor Heimdahl. Han er kommunikasjonssjef i NCC.

Byrådet sier at NCC vil måtte regne med å få dagbøter på rundt en promille av kontraktssummen. Det er ikke det svenskeide entreprenørselskapet nevneverdig bekymret for.

– Vi er faglig trygge på at den fristen vi har satt for ferdigstillelse vil bli overholdt, sier Heimdahl

– Men dagbøter på en promille av kontraktsummen 1. september 2019 vil jo bli vanvittig mye penger, har dere råd til dette?

– Dagbøter er ikke noe tema hos oss, sier Tor Heimdahl.

– Men det er et tema hos byrådet?

– Vi er faglig trygge på den framdriftsplanen som nå er satt vil bli overholdt. Og vi tror ikke det vil bli noen bøter, nei, sier Tor Heimdahl til Dagsavisen.

Slik så den gamle hallen til Jordal Amfi ut. Den ble revet i fjor. Foto: Mimsy Møller

Hovinbekken

Dagsavisen ønsket i går å få viseadministrerende direktør for NCC Civil Engineering Norge, Rune Halvorsen, i tale, men han var ikke tilgjengelig. I stedet oversendte kommunikasjonssjef Heimdahl tidligere uttalelser som Halvorsen hadde kommet med til Dagsavisen.

«Vi synes det er sterkt beklagelig at prosjektet Nye Jordal Amfi har havnet i denne situasjonen. Det er flere elementer som gir tidskonsekvenser for ferdigstillelsen. Den største er at kulvert Hovinbekken viste seg å ligge så høyt at den gikk gjennom den prosjekterte stadion», sa Rune Halvorsen i mai i år.

Han påpekte også at NCC tidlig i prosjektet kommuniserte til Oslo kommune at dette ville få tidskonsekvenser. «Når vi oppdaget at kulverten lå høyere enn antatt ga vi tilbud til Oslo kommune om å legge kulverten rundt bygget. Dette takket de nei til, og det er en beslutning som vi ser konsekvensen av nå. Nå må vi bygge kulverten inn i bygningskroppen, og det gir en rekke tidskonsekvenser. Vi tror ikke Oslo kommune har innsett denne faglige utfordringen», sa Rune Halvorsen.

Kjetil Lund står på sitt:

– Uttalelsene fra NCC viser at det er uenighet. De er skriftlig varslet om at det påløper dagbøter fra 1. september 2019.