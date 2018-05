Oslo

Det var noe av et sjokk som møtte naboene på Vålerenga da de kom hjem fra påskefjellet i starten av april. Et av husene i historiske Vålerenggata var nemlig jevnet med jorden.

Gul-listet

– Dette er kjempetrist. Som å ta ut fortanna av overkjeven, uttalte en rystet byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

Det 150 år gamle trehuset i Vålerenggata 36 sto på gul liste og var regulert til bevaring.

Så sent som i desember i fjor var det gitt rammetillatelse for å restaurere huset. Men det var ikke gitt tillatelse til å rive.

Byantikvaren ser svært alvorlig på hendelsen, og ber politiet etterforske saken som et særlig grovt brudd på plan- og bygningsloven.

Forsettlig

Nå anmelder Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten, eieren av Vålerenggata 36.

«Vi ber politiet om å starte etterforskning med sikte på å straffeforfølge forholdet (...) hjemlet i plan- og bygningsloven § 32-9 jf. § 32-8 1. ledd, bokstav b», heter det.

For å kunne ilegge straff kreves det at den ulovlige handlingen er utført med forsett eller grov uaktsomhet. Oslo kommune argumenterer i anmeldelsen for forsett:

«Når det er gitt tillatelse til rehabilitering har det formodningen mot seg at tiltakshaver kunne tro at det da også var gitt tillatelse til riving».

Dagsavisen har ikke lyktes å få eier og eiers advokat Lars Østby-Deglum i tale.

