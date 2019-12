Klanen kjøper Vålerenga vertshus – sikrer drift i «evig tid»

– Jeg er utrolig glad for at videre drift er sikret. Vertshuset betyr mye for mange, så dette var tidenes julegave, sier daglig leder i Vålerenga vertshus, Mona Hansen, til Dagsavisen.

I høst ble Hedmarksgata 1 på Vålerenga lagt ut for salg for 20 millioner kroner. Adressen er kjent for de fleste som Vålerenga vershus, et serveringssted som av mange blir sett på som en institusjon i bydelen, og som driftes av Vålerengaklanen. I tillegg huser bygget en håndfull leiligheter.

Fant løsning

I årevis har vertshuset vært en samlingsplass for folk på Vålerenga, og er blant annet kjente for å holde åpent på julaften slik at folk som ikke har noen å feire med har et tilbud.

At bygget nå skulle selges gjorde mange som er glade i Vålerenga og vertshuset bekymra. Hva kom til å skje nå? Selv om de hadde en avtale om å drive videre er det alltid usikkert hva som kommer til å skje med nye eiere.

Nå har Klanen tatt saken i egne hender og kjøpt næringsdelen av Hedmarksgata 1 sammen med investor Harald Moræus-Hanssen. Moræus-Hanssen er investor og tidligere styrenestleder i Vålerenga. Det betyr at drift av vertshuset er reddet.

– Vasser ikke i penger

– Vi begynte å bli veldig stressa veldig fort da vi fikk vite at det var til salgs. Hva kom til å skje med vertshuset? Vi diskuterte flere varianter, og kom fram til at vi ville kjøpe hele bygningsmassen. Men Klanen vasser ikke i penger. Vi måtte ha med oss noen. Og det ble Harald Moræus-Hanssen, sier Trond Larsen i Klansstyret til Dagsavisen.

Løsningen nå er at Vålerengafamilen Vertshus AS kjøper 50 prosent av eiendommen, den delen der vertshuset ligger, som de har bladd opp 9.225.000 for. Resten av eiendommen eier Harald Moræus-Hanssen gjennom eierselskapet Uthalden Eiendom.

– Det er ikke viktig for Klanen å drive et hvilket som helst serveringssted, men det er viktig for oss å ha samlingspunkter. Vertshuset er viktig både for bydelen Vålerenga og for klubben, og det er en institusjon som er viktig å ta vare på. Vi hadde nok ikke gått inn i dette hvis det hadde vært snakk om å lage en helt ny pub på Vålerenga. Men det er viktig for oss å sikre overlevelse til en viktig institusjon, sier talsmann i Klanen, Erling Rostvåg.

– Kulturinstitusjon

Investor Harald Moræus-Hanssen skriver i en pressemelding at Vålerenga vertshus er en kulturinstitusjon på Vålerenga, en samlende tradisjonsbærer som er viktig både for bydelen, idrettsforeningen, stamgjestene og supporterne.

– Når Klanen ga meg anledning til å bli med på et samarbeide med dem for å sikre fortsatt drift av Vertshuset så var det vanskelig å si nei. De tette båndene mellom Vålerenga hockey og Vertshuset gjør stedet enda viktigere når nye Jordal Amfi står ferdig i sommer. Jeg er sikker på at Klanen, Vålerenga Hockey og Vertshuset blir en uslåelig kombinasjon årene som kommer og jeg ser frem til et spennende samarbeid med landets kanskje mest uortodokse men samtidig suksessrike medinvestor, sier Moræus-Hanssen.