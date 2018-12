Hvis man skal være litt greie med politikerne, og det bør man kanskje i blant, så kan vi si at spørretimen er som et slags sjakkspill.

De hvite brikkene er opposisjonen. De får første trekk, altså spørsmål, og hvis de bare holder presset oppe, så kan de få byrådet på defensiven, så de stadig vekk må forsvare seg mot nye angrep fra alle kanter.

Hvis de derimot er litt treige i angrepene sine, og plasserer brikkene alt for høyt oppe på brettet uten å ha noe å backe dem med, så kan byrådene gå til motangrep og knuse ethvert angrep. Alt for ofte holder opposisjonen på sånn. At de stiller enkle spørsmål, som bare gir byrådene en sjanse til å snakke om hvor flinke til de er og alt de har gjort.

Men på dagens bystyremøte prøvde Høyre seg på en slags Magnus Carlsen-vri. Du veit, verdensmesteren er kjent for å finne den minste ørlille unøyaktighet i motstanderens posisjon, og så male og male og male mot den, for sakte men sikkert prøve å gjøre den lille feilen til en stor og avgjørende feil. Men var det mulig?

– Følger byrådet kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i kommunen?

Det var Høyre-sjef Eirik Lae Solberg som åpnet. Det er en klassisk, og litt irriterende åpning. Hvor det er så åpenbart at han fisker etter noe, at det nesten er litt flaut. Minner om en unge som gjemmer ansiktet bak en serviett og tror at mamma og pappa ikke ser, liksom. La oss kalle det en Åpenbar Åpning.

HØY OG MØRK: Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Robert Steen, som er finansbyråd, svarte. Han har vel sikkert ansettelser i sin portefølge.

– Nå er det ikke byrådet som står for ansettelser i kommunen. Men jeg legger til grunn at de reglene som gjelder legges til grunn, svarte Steen.

Og så skulle liksom fella lukke seg rundt byråden. AHA, liksom!

– Oslo kommune skal ansette en ny utdanningsdirektør, sa Solberg på sitt mest påtatt utspekulerte vis.

Så trakk han fram et intervju skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har gitt til Vårt Oslo: «Jeg kan vanskelig se for meg at det hentes en ny utdanningsdirektør fra Utdanningsetaten», har byråd Thorkildsen sagt der. Høyre-Solberg mener den uttalelsen ekskluderer ansatte i etaten fra å få den ledige jobben som direktør. Og det er ... (og det er nå du liksom skal høre fella klappe sammen:) et brudd på kvalifikasjonsprinsippet!

Inga Marte Thorkildsen gikk stødig til podiet.

– Jeg tror vi kan ta dette med helt lave skuldre. Vi har allerede startet en prosess. Dette her går helt etter boka, og ikke noe problem, sa hun.

Men FULLT så enkelt skulle det åpenbart ikke bli. Det sto nemlig Høyrefolk i kø for å male.

James Stove Lorentzen var neste. Han mente byråd Thorkildsen gjør kommunen sårbar for søksmål fra eventuelle ansatte i Utdanningsetaten. For hvis noen derfra søker jobben som ny direktør, og så ikke får den, så kan de peke på den uttalelsen etterpå og si at de åpenbart ble urettferdig behandla.

– Som sagt, dette kan vi ta med helt lave skuldre, sa Inga Marte Thorkildsen.

Nå er ikke byråd Thorkildsen en person som først og fremst utstråler lav skulderføring. Så heller ikke i dag. Men hun holdt fortsatt fortet, altså.

Neste Høyremann: Morten Steenstrup. Han gjenga sitatet igjen, og spurte om byråden var feilsitert.

Thorkildsen svarte at det var vikaren, altså den midlertidige utdanningsdirektøren, som allerede er ansatt, hun snakket om i Vårt Oslo. Ikke den permanente, som skal komme. For at den midlertidige direktøren skulle komme utenfra etaten var viktig for byråden:

– Det tror jeg var veldig klokt. Dette ber jeg om å bli trodd på.

Så kom Venstres Toril Berge Flatabø. Hun ville vite om dette sitatet var et styringssignal. Det er politikerkode for om de under henne på rangstigen burde høre etter eller ikke.

Inga Marte avkrefta at det var et styringssignal.

Carl I. Hagen lurte på om byråden ville diskutere utlysningsteksten i samarbeid med bystyret.

– Nei, sa Inga Marte Thorkildsen.

– Det nærmer seg litt det parodiske at vi snakker om feilsitater fra byråden til stadighet, sa Høyres Øystein Sundelin.

– Jeg kan ikke huske at jeg har hatt så mange feilsitater, sa Thorkildsen.

På dette tidspunktet var bystyresalen delt omtrent i to. Den ene halvparten mente byråd Thorkildsen nå var så avkledd og avslørt at det bare var et par-tre trekk fra sjakk matt. Den andre halvparten holdt på å sovne av Høyres evinnelige maling mot akkurat utdanningsbyråden fra SV.

Men uansett hvor man står i det spørsmålet. Når en byråd TRE ganger går på talerstolen for å insistere på at denne saken ikke er noe alvorlig ... da må det jo være NOE der, eller?

ANDRE litt artige ting som skjedde på onsdagens bystyremøte, i kronologisk reggefølge:

* At Aina Stenersen (Frp) så vakkert mente "det er viktig at vi ikke skjærer alle under en kam".

* At byråd Tone Tellevik Dahl hadde så mye jule-bling i øra at ringe-lyden ble tatt inn av mikrofonene, så det klinge-klinge-klang og skapte julestemning over hele rådhuset.

BLING: ... Først klang det i en øredobb, så sang det i et (råd-) hus.

* At Carl I. Hagen gjør sitt aller beste for å framstå mest mulig som en ond superskurk, denne gangen ved å parafrasere den gamle amerikanske general Philip Sheridans rasist-klassiker "The only good indian is a dead indian":

* At Rune Gerhardsen er SÅ GLAD i skøyter, at han åpenbart synes det var veldig vanskelig at partiet hans, Arbeiderpartiet, ikke har gått inn for å bygge skøytehall på Valle. Det endte med tenners gnissel, antydning om mytteri, og veldig mange ganger brillene av og på. Ja, også en litt passiv-aggresiv julehilsen til slutt, da.

Jepp. God jul, folkens!