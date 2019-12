Clet er en av fem internasjonale gatekunstnere som ble hentet til Oslo av street art-kurator James Finucane ved hjelp av midler tildelt gjennom kommunens satsing Bilfritt Byliv.

– Ironien i at en rekke gateskilt har blitt brukt som lerret, er med andre ord åpenbar, skriver Finucane i en epost til NTB.

Gatekunstneren Clet rakk tidligere i høst nemlig å utsmykke rundt 100 trafikkskilt i Oslo med det Finucane kaller «kunstneriske intervensjoner» - og det Bymiljøetaten ifølge Vårt Oslo kaller «hærverk» på viktige trafikkskilt.

Ved hjelp av enkle vinylklistremerker ble skiltene til noe helt annet: Innkjøring forbudt-skiltet ved Hard Rock Café ble en hyllest til The Clash-gitarist Paul Simonon. Blindvei-skiltet ble til Jesus på korset, under et skilt med «Tillatelse fra politiet». Og på et annet innkjøring forbudt-skilt protesterte Clet mot flyktninger og migranter som dør i Middelhavet.

– Clets arbeid følger i en lang tradisjon med gatekunstnere som utfordrer makt- og autoritetsutøvelse i det offentlige rom, heter det fra James Finucane.

Clet har ifølge Vårt Oslo endret på eller pyntet skilt i en rekke europeiske storbyer. Men i Oslo var det på tale å politianmelde ham. For å markere tiårsjubileet for sin skiltkunst har nå Clet en retrospektiv utstilling kalt «The Wall» hengende frem til 21. desember i et Paris-galleri.

– Utstillingen er også en hyllest til ytringsfrihet og alle som praktiserer den, skriver Clet på Twitter.