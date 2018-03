Hvis noen var i tvil: Vålerenga mener alvor

Oslo

KOMMENTAR

For å ta det siste først. Det er en hendelse som ytterst sjelden oppstår: Et lag får straffespark, det settes i mål, men annulleres korrekt av en meget våken dommer Tore Hansen. Hvordan? Benjamin Stokke sklir i det han tar straffen, stamfoten treffer ballen slik at han får to touch. Og det er ikke lov. Ballen endrer retning og keeper Adam Larsen Kwarasey ser det umiddelbart og reagerer. Målet blir annullert og Benjamin Stokke pådrar seg også et overtråkk og må forlate banen.

Da er det lov å si at Vålerenga hadde marginene med seg. I dette øyeblikket, ja. Men analyserer man kampen totalt var Vålerenga det beste og giftigste laget. Så får de se tirsdag hvordan det harde underlaget har gått ut over muskulaturen.

Hva fikk vi se?

1. At Sam Johnson er en klassisk målscorer slik han viste ved kampens eneste mål. Det er slik våkne toppscorere opptrer. Å lese en situasjon, jakte ballen og handle raskt. Lobben hans var helt perfekt.

2. At Daniel Fredheim Holm kan vokse i kapteinrollen. I serieåpningen var han fus i alt. Han la alle cornerne (8-2 til VIF), han slo alle offensive frispark. Inkludert frisparket som førte til scoringen.

3. At Abdi Ibrahim har tatt tak etter den mislykkede fjorårssesongen. I indreløperrollen får han brukt arbeidskapasiteten og det virker klarere hvordan hans arbeidsoppgaver er definert.

4. At Chidera Ejuke kan bli den underholdningsfaktoren han antydet i fjor høst. Før pause skapte han det meste for VIF offensivt. Og når han ikke tar samme bevegelse hver eneste gang og blir enda mer uforutsigbar, er dette et ekte uromoment. Og angrepsvåpen.

5. At forsvaret slapp til kun tre målsjanser, to av dem var straffespark og frispark fra 16-meteren. Det tok 25 minutter før hjemmelaget var inne i motstanderens straffefelt. Det er uvanlig på hjemmebane. For dette VIF-laget er fysisk svært godt trent, man byttet ikke ut spillere før det ble nødvendig da Amin Nouri fikk krampe åtte minutter før slutt.

For VIF-familien var dette et massivt løft. Borteseire var ikke noe varemerke i fjor. Det skjedde bare tre ganger. Nå har de fått tre poeng i premieren og inviterer til første hjemmekamp mot Odd på Intility Arena søndag kveld. I skrivende stund er det meldt sju minusgrader ved kampstart. Da trenger man et lag som varmer. Og her er det.

Extra:

Dette var VIFs fem sjanser:

30 min.: Magnus Lekven tar en unik touch til seg sjøl, drar seg inn i 16-meteren og skyter, men blir blokkert i siste sekund.

41 min.: Returball etter langt innkast, Ivan Näsberg tar et slags hælspark-volley og sender ballen i tverrliggeren.

45 min.: Abdi Ibrahim header utenfor åpent mål etter Daniel FH-frispark.

61 min.: Amin Nouri fosser til dødlinja, det harde innlegget ender i flipperspill utafor.

63 min.: MÅL! 0-1. KBK-forsvaret klarerer frisparket fra Daniel FH, det går rett til Sam Johnson som kjapt lobber ballen over keeper.

Kristiansund hadde tre målsjanser.