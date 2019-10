Oslobudsjettet ble dramatisk for Aksept. Senteret, som hjelper folk som lever med hiv, er kuttet seks milioner i 2020 og det samme er varslet for 2021. Dermed går det fra 12 millioner til ingenting i støtte fra Oslo kommune på bare to år. Det kan bety kroken på døra for det tradisjonsrike hjelpetiltaket.

Men helsebyråd Tone Tellevik Dahl mener det ikke er Oslo kommunes oppgave å finansiere tilbudet til Aksept.

– Vi mener det er urimelig at Oslo skal ha et så stort ansvar for et tilbud som stort sett brukes av folk fra andre kommuner, sier hun.

Tellevik Dahl påpeker at overnattingstilbudet er halvparten av driftsbudsjettet til Aksept. Tidligere har Aksepts virksomhetsleder fortalt at hun mener byrådets tall er feil, og at rundt 60 prosent av pasientene er fra Oslo.

– Uansett, hvis du vil at staten skal overta er det dumt å si fra bare en uke før statsbudsjettet skal legges fram?

– Det er derfor vi foreslår å bare kutte halvparten i 2020, og resten i 2021 slik at vi har god tid til dialog, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

– Men egentlig vil du legge ned Aksept?

– Jeg stiller vel i og for seg spørsmålet om overnattingstilbudet er noe vi trenger, men uansett mener vi det ikke er Oslo kommunes oppgave å finansiere det, sier hun.

– Bent Høie sier dette er et spill, at du vil slippe å stå for kuttet?

– Jeg anser Aksept som et nasjonalt kompetansesenter, og da mener jeg staten bør stå for hovedfinansieringen av dette. Kirkens Bymisjon og staten kan jo også diskutere hvordan overnattingstilbudet til utenbys kan finansieres, sier Arbeiderparti-byråden.

Mener hiv-verden har gått videre

– Jeg har vært hiv-positiv i 36 år. På nittitallet hadde jeg selv veldig behov for Aksept og de som jobba der. Men tiden for et slikt døgntilbud tror jeg er forbi. Hiv-verden har gått videre, heldigvis.

Det sier Jens Harald Älgenäs Eliassen. Han er styreleder i HivNorge, en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv.

Han har tidligere vært både bruker og jobbet på Aksept-senteret på Dælenenga. Men nå mener han at døgnavdelingen på Aksept ikke er hiv-tilbudenes fremtid.

– Jeg ser helt andre behov som er viktigere enn en døgnavdeling, sier han.

Bakgrunnen er at hiv har gått fra å være en dødssjukdom som innebar blant annet lange sykehusopphold og livsfare. Nå behandles viruset effektivt med medisiner.

– Vi har blitt en friskmeldt kronikergruppe, sier Älgenäs Eliassen.

Døgnavdeling

Eliassen presiserer at Aksept gjør veldig mye annet viktig arbeid, og at Aksept som organisasjon fortsatt har en hensikt. Men han mener døgnavdelingen ikke er en del av framtidas behov.

På «Gjestehuset» er det ni rom, hvor man kan søke opphold i opptil fjorten dager. Det er gratis, og inkluderer alle måltider. Formålet er rehabilitering, rekreasjon eller avlastning. Älgenäs Eliassen mener det fylte et helt annet behov for noen tiår siden.

– Da hadde man behov for et sted man kunne være etter å ha ligget på sykehus, før man var bra nok til å dra hjem. Jeg har ligget der sjøl. Men man ligger ikke på sykehus for aids lenger, sier han.

– Mange av de som jobber på Aksept har en plass dypt i hjertet mitt. Men du spør meg som styreleder i Hivnorge hva jeg synes, og det er dritvanskelig. Men jeg ser ikke en framtid for den måten å tenke hiv på, sier han.

Kritiserer byråden

I bystyret er det ikke bare ros å få. James Stove Lorentzen, Oslo Høyres helsepolitiske talsperson, er kritisk til byrådens håndtering av Aksept-saken. Han vil gjerne diskutere organisering og finansiering. Men han er ikke fornøyd med hvordan byråden har gått fram.

Hun har lagt opp til å kutte all støtte på to år.

– Dette er slett håndtert. Hun har ikke vært på Aksept. Hun har ikke snakket med dem, sier han.

Stove Lorentzen har selv besøkt Aksept tirsdag. Han mener de leverer et veldig bra tilbud.

– Det er åpenbart for meg at dette er noe vi trenger i Norge, sier han.

– Så kan man alltid diskutere kapasitet og størrelse, legger han til.

Han mener det er tre hovedgrunner til at senteret er viktig: Deres opplysningsarbeid, hjelpen til folk med psykiske helseproblemer, og muligheten til å teste seg for hiv, gratis og anonymt.

– Dette er ikke noe byrådet kan legge ned uten å gå i dialog, sier Stove Lorentzen.

Uakseptabelt

– Her har du et kjempebra tilbud til en gruppe som er stigmatisert og marginalisert. Dette er helt uakseptabelt, sier Bjørg Sandkjær, nyvalgt bystyrerepresentant for Senterpartiet i Oslo.

Hun har jobbet med hiv og aids i tjue år, både mot utlandet og i Norge, og forteller at det er mange som trenger det tilbudet Aksept gir.

– Hvorfor trengs Aksept?

– Veldig mange med hiv sliter med stigma og trenger noen å snakke med, det får de på Aksept, sier hun.

Sandkjær sier Aksept har et godt rykte blant smittede, som vet man kan komme dit for både oppfølging og behandling.

– Hivsmitten trives godt i utkanten av samfunnet, i marginaliserte grupper. Jeg er redd for at en del folk ikke greier å ta vare på seg sjøl like godt uten hjelpen fra Aksept, sier Senterparti-politikeren.