– Slik situasjonen er nå, har vi ikke vurdert å stenge parkene, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Han forteller at kommunen har bybetjenter som er ute og observerer.

Men å være ute i parken når det er fint vær, det er noe av det beste med Oslo, mener helsebyråden. Han ber alle om å fortsette å følge reglene – det vil si vaske hendene, holde avstand og unngå grupper på flere enn fem.

– Vi vet at viruset overføres i mindre grad ute. Det er opp til befolkningen å ta ansvar for å følge de retningslinjene som helsemyndighetene gir, sier Steen.

Helsedirektoratets håp er at den nye smitteappen skal bidra til å gi svar. Hvis det viser seg at risikoen for å bli smittet er størst innendørs, er det kanskje ikke så farlig om folk samles i parkene, mener assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.

– Men vi vil følge nøye med på det.

Stene-Larsen vil ikke utelukke at stenging av parkene kan bli aktuelt.

– Vi har ikke diskutert det foreløpig. Men det kan bli aktuelt hvis det viser seg at mange blir smittet der, sier han til NTB.

