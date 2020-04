Oslo er stengt. For å hindre koronasmitte har barn blitt hjemme fra skole og barnehage, folk har hatt hjemmekontor og ølkranene har vært stengt siden 22. mars. Et stort antall bedrifter har vært helt stengt.

Nå varsler byrådet at de gradvis vil åpne både byen og ølkranene igjen. Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å få åpnet barer og restauranter. Serveringsbransjen er knallhardt rammet av tiltakene som er innført for å forhindre smitte.

Takeaway-øl

– For å hjelpe en bransje som sliter søker vi i dag om at steder som har skjenkebevilling og tilbyr takeaway-mat også kan tilby kundene sin takeaway-øl til maten. Vi håper på positivt svar fra staten. Det vi gi restaurantene en mulighet til å selge øl, cider og annet før det går ut på dato, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen varsler også at Oslos gjenbruksstasjoner skal gå tilbake til normale åpningstider fra og med mandag neste uke, og at busser, t-baner og trikker snart vil gå som normalt.

– At vi gradvis åpner opp samtidig som vi følger strenge regler er en krevende balansegang. Det er ingenting som tyder på at denne krisa er over, sier Johansen, som blant annet understreket at vi må fortsette å følge smittevernreglene som å vaske henda og holde avstand i en god stund framover.

Barnehager og skoler

Fredag hadde byrådet pressekonferanse for å orientere om situasjonen i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for kunnskap og oppvekst Inga Marte Thorkildsen og byråd for helse og innbyggertjenester Robert Steen deltok på pressekonferansen.

Oslo er episenteret for koronasmitte i Norge, og omlag én av tre bekreftede smittetilfeller kommer fra Oslo. Før påske varslet regjeringen at barnehagenen igjen skulle åpnes, og byrådet har bekreftet at det også vil gjelde barnehagene i Oslo.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen gjentok at alle Oslos barnehager vil åpnes i løpet av neste uke. Skolene og aktivitetsskolen (AKS) vil følge etter 27. april.

Barnehagene åpnes

– Barnehagehverdagen som møter oss nå er ikke helt den samme vi forlot for en måned siden. Grunnen til det er at det skal bli tryggest mulig å åpne igjen. Det blir mer håndvask. I tillegg blir det mange nye begrensninger for å sikre at barn og voksne vil ha mindre nærkontakt. De som har sykdomssymptomer må holde seg hjemme. Dette er ikke tida til å sende småsjuke barn til barnehagen, sier Thorkildsen.

I Oslo går det 37.000 barn i barnehage. Foreldre til barn i barnehage har allerede blitt varslet om når barnehagene åpnes og hvilket tiltak som blir satt i verk for å hindre smitte.

Blant annet skal barna deles i små grupper. Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder som sier at de minste barna bør deles i grupper på tre og de største barna i grupper på seks per voksen.

Noen barnehager må en stund framover operere med kortere åpningstid for å møte bemnningskravet i den nye veilederen.

Testing og sporing

Helsebyråd Robert Steen sier at for en måned siden var hans største bekymring at helsevesenet ikke skulle ha stor nok kapasitet til å ta imot alle de smittede. For en måned siden var det svært stor pågang på legevakta og korona-telefonen. Men det har holdt. Nå ser helsebyråden framover.

– Testkapasiteten i Oslo er god med feberklinikker, feberpatruljer og trive-through testing på Aker. Nå, når vi gradvis åpner byen igjen trenger vi mer testutstyr for å kunne utvide testregimene både generelt og mot spesielt utsatte grupper, sier Steen.

Han ber staten om hjelp.

– Oslo kommune jobber hardt med å spore smitte for å forhindre spredning. Vi har lykkes godt på sykehjemmene og helsetjenestene med å bremse smitten. Nå trenger vi at staten bistår Oslo med å øke testkapasiteten så vi kan gjøre en enda bedre jobb med å spore smitte og avdekke nye tilfeller raskere når vi starter åpningen igjen.