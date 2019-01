Av NTB og Jens Marius Sæther

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, har kjempet mot nedleggelse av Ullevål sykehus lenge.

– Det er en klar delseier at helsebyråkratene ser seg nødt til å «belyse» muligheten for å bygge ut på Ullevål, men vi er ikke i mål. Eneste garanti for at Ullevål blir utredet, er at stortingsflertallet støtter forslaget fra Rødt, SV og Sp. Det forundrer meg at Ap ennå ikke har landet riktig i denne saken, sier Moxnes og legger til:

– Frp i Oslo har landet riktig. Nå må ikke Frp på Stortinget svikte Oslo.

Helse Sør-Øst anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Samtidig ber man om at Ullevål belyses som alternativ til Gaustad innenfor «vedtatt målbilde», heter det i en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.

Utkastet til vedtak skal behandles på styremøte 31. januar.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i juni 2016 å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad og og lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) 24. juni samme år.

Motstand fra Sp, SV og Rødt

Senterpartiet, SV og Rødt vil ikke legge ned Ullevål sykehus. Partiene har fremmet et representantforslag der de ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. De ber også regjeringen «gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis».

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, mener uttalelsen kan være et steg i riktig retning, men hun synes den er veldig uklar.

– Ordlyden er veldig ullen – det er krevende å forstå hva de egentlig mener med å belyse saken. Uttalelsen er også spesiell når man samtidig godkjenner den videre prosessen for Gaustad. Vi håper nå styret presiserer hva som menes, sier hun.

Dagsavisen har vært i kontakt med Helse Sør-Øst som ikke ønsker å kommentere saken i dag.

Gaustad-prosjektet

Ved Rikshospitalet på Gaustad er planen at det skal bygges ut 87.000 kvadratmeter. Alt av kreftvirksomhet samles på dagens Radiumhospital, og det tidligere nedleggingstruede Aker skal bli akuttsykehus for Groruddalen.

I forslaget til vedtak ber Helse Sør-Øst om at Oslo universitetssykehus ytterligere «belyser planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart av forprosjekt». Oslo universitetssykehus skal spesielt se på løsninger for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft.

Flere har argumentert for at Aker sykehus bør bli et lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen, ikke bare tre av dem slik det har vært planlagt til nå. Administrerende direktør anbefaler at det legges til rette for dette og at fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus avgjøres sammen med Oslo kommune.