Vanskelige grunnforhold er en av årsakene til at entreprenøren har varslet Kultur- og idrettsbygg om at de mener at de trenger tiden fram til sommeren 2020 med å ferdigstille anlegget. Noe både byggherre Kultur- og idrettsbygg og byrådet er uenige i.

Vil sikre fremdrift

– Vi legger til grunn at Jordal skal stå klar til seriestart 2019, sier byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund (Ap) til Dagsavisen.

Nå legger han 141 nye millioner kroner på bordet, for å sikre fremdrift i prosjektet.

– Jordal Amfi er viktig for byen og for idretten i Oslo. Det er et krevende prosjekt. Det ble oppdaget større forekomst av alunskifer enn ventet, og kulverten i Hovinbekken lå høyere enn det som var lagt til grunn. Dette har gjort grunnarbeidene mer krevende enn ventet. Derfor har vi nå åpnet usikkerhetsreserven og økt kostnadsrammen, sier Kjetil Lund.

– Jeg forventer at entreprenøren er bevisst at dette anlegget er viktig for Oslo, og får det ferdig etter planen, sier han.

Også direktør for Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, er bekymret for fremdriftsplanen.

– Det er uenighet mellom oss og entreprenør angående ferdigstillelse. Vi mener at hallen skal stå ferdig i 2019. De har varslet oss at de mener de trenger nærmere ett år til, slik at hallen blir ferdig først sommeren 2020, sier hun, og kikker bort mot byggeplassen, hvor de første tribunene er i ferd med å reise seg.

Reiser seg

– Dette blir hjemmesvingen, sier hun og peker mot betongelementene som er i ferd med å komme på plass.

Men det kan bli lenge til pucken droppes.

– Entreprenøren har varslet oss med at de trenger ytterligere ett år. Noe vi er sterkt uenig i det. I kontrakten signert av oss begge, var byggetiden planlagt til å være på halvannet år. I forbindelse med de utfordringer som har oppstått i byggegropen, har entreprenør fått ett år ekstra byggetid til rådighet. Nå vil de ha enda ett år. Det er vanskelig å forstå at det er behov for å bruke tre og et halvt år på noe som skulle ta halvannet, sier hun.

– Men når det er sagt, så skjer det mye positivt her. Bygget er i ferd med å reise seg, sier hun.

– I de nye 141 millionene ligger det også penger til en mediekube i hallen, som er større og bedre enn det som var planlagt. Vi har fått mange gode innspill fra Vålerenga som vi har lyttet til, sier Grimsby.

Den totale kostnadsrammen på Jordal Amfi er opprinnelig 553 millioner kroner. For den summen skulle de få en ishall med 5.500 tilskuerplasser. Nå plusses det på nye millioner.

– Byrådet har vært tydelig på at de ekstra utfordringene vi har støtt på i grunnen ikke skal gå ut over funksjonalitet og kvalitet. Hvis vi skulle klart oss innfor rammene vi hadde, måtte vi ha redusert betydelig i bygget. Det ønsker ikke byrådet, sier Eli Grimsby.

– Blir det en ny utsettelse, må vi gå i dialog med Vålerenga om hvordan vi skal løse det. Men utgangspunktet er 2019, sier byråden.

– Jeg har informert daglig leder i Vålerenga i dag, om hva situasjonen er, sier Grimsby.