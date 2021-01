Onsdag lettet byrådsleder Raymond Johansen på noen av koronatiltakene, rettet mot barn og unge.

Men gruppen mellom 13 og 19 år, må fortsatt møte stengte fritidsklubber og idrettshaller.

Bekymret

Det bekymrer generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, som frykter at mange som har mistet tilbudene sine, vil falle helt utenfor.

– Jeg er alvorlig bekymret for gruppen opp til 19 år. Her er veldig mange forhindret fra å holde på med sine daglige fritidsaktiviteter. Dette er en tid for å gjenskape viktige miljøer, og jeg frykter at mange vil falle utenfor. Slutter man helt, faller man fort utenfor det sosiale samholdet , sa Magne Brekke til Dagsavisen onsdag.

Han får følge av flere.

– Ungdom mellom 13 og 19 er en veldig utsatt gruppe. Så min bønn til Raymond Johansen og byrådet er at de ser på dette på nytt. At de har stengt tilbudene, hvor ungdommen har muligheten til å være sammen, ha voksenkontakt og bli sett og hørt i ordnede former, er ikke godt smittevern, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

– I en klubb kan lederne passe på at smitteverntiltak overholdes, sier Høyre-politikeren.

James Stove Lorentzen er Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget.

– Dette kan igjen føre med seg mer gjengvirksomhet og mer kriminalitet, sier han med bekymring.

James Stove Lorentzen. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Når man stenger et tilbud, betyr ikke det at de i stedet sitter hjemme hos mor og far. Da henger de ute på gaten, og det er i hvert fall ikke godt smittevern, sier Høyrepolitikeren.

Deler bekymringen

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), deler Magne Brekke og James Stove Lorentzens bekymringer.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV). Foto: Mimsy Møller

– Først og fremst er jeg opprørt over at regjeringen prioriterer toppidrett fremfor å åpne opp for barn og unge. Det er galskap. Ungdom har vært flinke med å følge reglene, men de bærer en tung bør for å hindre smitte i samfunnet, sier byråden til Dagsavisen.

– Så min oppfordring til James Stove Lorentzen er at han tar kontakt med sine partifeller i regjeringskontorene, og sier at de gjør feil, sier byråden.

Omar Samy Gamal frykter i liket med de to andre at de som faller utenfor blir vanskelig å få tilbake.

– Men vi gjør alt vi kan for å åpne opp for alle barn og unge. Vi skal i neste uke igjen vurdere smittesituasjonen, og håper å kunne åpne opp mer. Men det er smittetallene som styrer samfunnet. Og de faglige rådene har vært så tydelige, at har måtte fatte de tiltakene vi har gjort. Det har vært med tungt hjerte vi har gjort det, sier byråden.

Mistet tilbudet

Men også andre, og vel så utsatt grupper har mistet sine tilbud.

James Stove Lorentzen er også bekymret for treningstilbudet til psykisk utviklingshemmede, som også er koronastengt.

– Dette er en liten gruppe på rundt 50 personer i alle aldre som har mistet et lyspunkt i hverdagen, sier Stove Lorentzen, og tenker på tilbudet til Heming.

Heming IPU (idrett for psykisk utviklingshemmede) arrangerer idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede, som kommer fra hele byen, hvor de kan delta i ulike aktiviteter.

– Det må gå an å skjære igjennom og lage forskjellige regler for ulike grupper. Her har de hatt et spesialtilpasset treningsopplegg med lek og glede, som de når har mistet. De er sjelden mer enn 15–20 på hver trening, så det er fullt mulig å opprettholde et godt smittevern. For denne gruppen har høydepunktet vært å kunne møte venner likesinnede. Så derfor ber jeg om at byrådet også ser på denne gruppen på nytt, sier James Stove Lorentzen.