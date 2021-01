Ungdom i Oslo har ikke kunnet trene innendørs siden midten av november. Noe som bekymrer Oslo Idrettskrets og politikere.

Nå ber byrådet om ekstra statlige midler for å hente inn ungdommen som har falt i fra under koronanedstengingen.

Torsdag ble det kjent at regjeringen satt av 750 millioner kroner i stimuleringsmidler til idrett og frivillighet over hele landet. Dette vil byrådet, som er i en presset økonomisk situasjon, ha sin del av.

– Det er viktig at dette kommer breddeidretten til gode. Breddeidretten har tatt en stor jobb med å begrense smitte, der toppidretten har fått unntak og fått fortsette, sier byråd Omar Samy Gamal, som er opprørt over at regjeringen går imot helsemyndighetene og prioriterer toppidrett som verdenscupen i Holmenkollen fremfor bredde og tilbud til barn og unge.



– Jeg vil utfordre kulturministeren til å være med å kickstarte idrett for ungdom. Vi må få inn igjen dem som faller fra, og vi må strekke oss ut etter ungdom som nå bærer en tung bør ved at samfunnet er stengt, fortsetter han.

Ekstra bekymret

– Selv er jeg ekstra bekymret for ungdommer som kanskje har treningen med laget som det mest positive i livet sitt, og hva det gjør når man står uten den gode kontakten med andre som idretten byr på, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Onsdag uttrykte leder i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke sin bekymring.

– Jeg er alvorlig bekymret for gruppen opp til 19 år. Her er veldig mange forhindret fra å holde på med sine daglige fritidsaktiviteter. Dette er en tid for å gjenskape viktige miljøer, og jeg frykter at mange vil falle utenfor. Slutter man helt, faller man fort utenfor det sosiale samholdet, sa han.

Lørdag fulgte Høyres bystyrepolitiker og fraksjonsleder i i helse- og sosialutvalget opp.

– Ungdom mellom 13 og 19 er en veldig utsatt gruppe. Så min bønn til Raymond Johansen og byrådet er at de ser på dette på nytt. At de har stengt tilbudene, hvor ungdommen har muligheten til å være sammen, ha voksenkontakt og bli sett og hørt i ordnete former, er ikke godt smittevern, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han frykter at frafallet vil med seg mer gjengvirksomhet og mer kriminalitet.

20 millioner

I fjor sommer brukte kommunen 20 millioner kroner av egen lomme for å få ungdommen tilbake.

– Sommeren 2020 gjorde idretten i Oslo en kjempeinnsats med å få i gang så mange barn og unge som mulig med et solid bidrag fra Oslo kommune. Vi hadde blant annet svømmeopplæring, fotballtrening med tidligere toppspillere, og badmintontrening med en Norgesmester, og vi ga de ungene som var med gratis mat. Det var et svært vellykket opplegg, som vi ønsker å gjenta nå, sier Omar Samy Gamal.

Han mener også at frivilligheten trenger en skikkelig boost, etter å ha ligget nede store deler av året.

– Vi vet at idretten og frivilligheten står klare. Men også de trenger en kickstart etter å ha ligget nede så lenge. Det håper jeg regjeringen skjønner, og at det ikke skal stå på penger, sier Omar Samy Gamal.

Derfor ønsker han så sterkt at de statlige midlene kommer frivilligheten og de unge til gode.

Inviterer Raja

– Dette er en god ide for hele landet, men særlig der hvor de økonomiske forskjellene er størst og der faren for å havne i dårlig selskap er til stede. Så jeg inviterer Abid Raja til å være med å kickstarte idretten for ungdom, sånn at vi kan reparere så mye som mulig av den skaden som sosial nedstengning har ført til, sier idrettsbyråden.

– Byrådet er opptatt av å skjerme barn og unge mest mulig. Denne uka åpnet vi opp fritidsaktivitetene for barn, og neste uke vil vi vurdere å åpne for ungdom. Jeg krysser fingrene for at smittetallene går rett vei, sånn at ungdom kan komme i gang med treningen inne, sier byråden.

