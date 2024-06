VIF kunne juble i toppkampen: – En veldig viktig seier

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga har slitt med å slå Brann hjemme, men i dag viste de både klassen og fysikken som trengtes for å vippe kampen i sitt favør. Thea Bjelde løp overalt, Tove Enblom reddet det som kom, Olaug Tvedten hadde nøkkelen og Karina Sævik holdt hodet kaldt.

– Denne smakte veldig godt. Å prestere så bra mot en motstander som spilte kvartfinale i Champions League er jeg veldig stolt over, sier Nils Lexerød.

Et øyeblikks magi

Etter å ha blitt satt på defensive prøver i store deler av innledningen av kampen kom øyeblikket som ble et vendepunkt for Vålerenga. Olaug Tvedten tok ned ballen og lobbet den over et Brann på vei ut. Karina Sævik var med på pasningen og fikk sjansen. I motsetning til mange andre holdt landslagsspissen hodet kaldt og gjorde alt rett i avslutningen.

– Etter å ha blitt skutt i brystet fra Thea Bjelde tok jeg ballen ned og jeg så Karina i sidesynet. Det var nok litt tilfeldig at nesten hele Brann pushet ut samtidig, det ga mye rom til Karina. Men jeg er fornøyd med pasningen, og det er godt å se at Karina setter den, sier Tvedten.

Emma Stølen Godø kom inn og satt preg på kampen. (Oskar Wikestad)

– Det var en fin pasning fra Olaug og jeg måtte bare beholde roen. Det var viktig for oss å få et mål på det tidspunktet. Det ga oss mer kontroll utover i kampen, sier Sævik.

I en kamp med mange store sjanser viste Tvedten og Sævik den klassen som fører til suksess i en toppkamp. Involveringene fra begge to imponerte, og det kom etter at pendelen hadde svingt tilbake fra Brann-dominansen.

– Det er en kjempefin scoring vi får, og den var viktig. Vi ble presset hardt i begynnelsen, men klarte å komme oss ut av det etter hvert. Det er ofte sånn i toppkamper at begge lag har sine perioder. Jeg er veldig fornøyd med at vi kommer ut av det med nullen i behold og klarer å skape sjanser på dem utover i andreomgang. Hadde vi sluppet inn i starten kunne vi fort ha tapt dette. Så vrir vi det til å ha god kontroll på kampen i andreomgang. Vi hadde store sjanser like etter pause, sier Lexerød.

Løp mer enn alle andre

En annen som imponerte var Thea Bjelde, som ikke var med mot Lyn. Her viste hun hvor viktig det er med løpskraft og ferdigheter på små flater. Midtbanespilleren var overalt i dag, og løp opp flere gode Brann-angrep.

– Thea er en duracellkanin som vi er veldig fornøyde med å ha i laget. Hun løper konstant og mer enn alle andre, både offensivt og defensivt. Det er deilig å ha henne i laget, for du vet at en viktig jobb blir gjort. Hun jobber som en hest hele kampen, sier Olaug Tvedten. Hun burde også scoret, men ble lurt av Aurora Mikalsen da hun kom alene med landslagskollegaen.

– Jeg skaffet meg vinkel, men så leste hun meg. Hun skjønte hvilket hjørne jeg skjøt i, sier Bjelde.

– Vi måtte gjøre det litt spennende på slutten, er Tvedtens støttende ord.

Rosenborg på Lerkendal

Men Bjelde og Tvedten gliser uansett bredt i fellesintervjuet med Dagsavisen. Seieren er viktig å ha med seg inn i et tøffere kampprogram for Vålerenga. Dette var bare starten. Allerede neste helg blir det ny toppkamp mot Rosenborg på Lerkendal. Vålerenga skal også møte Brann i Bergen før sommerferien starter.

– Det at vi slår tilbake fra Lyn-tapet, som var en dårlig prestasjon fra oss, til å slå et av topplagene på denne måten er veldig bra. Vi er i et stadige av sesongen der man må ta poeng der man kan. Og i toppkampene er det ekstra gøy at vi lykkes, sier Thea Bjelde.

På toppen av det hele kom Elise Thorsnes inn og bidro med sin rutine og ro både offensivt og defensivt. Slikt blir det seier av, og Lexerød må smile over det byttet.

Elise Thorsnes var sikkerheten selv fra straffemerket. (Oskar Wikestad)

– Det er jo litt tilfeldig at Elise kom inn rett før straffen. Men når det ble som det ble passet det veldig bra, avslutter Lexerød.

Kampfakta

Fotball, Toppseriens runde 12 lørdag

Vålerenga – Brann 2-0 (1-0)

Intility Arena, 1152 tilskuere

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten IL

Mål: 1-0 Karina Sævik (43.), 2-0 Elise Thorsnes (74., straffe)

Gule kort: Janni Thomsen, Vålerenga. Marthine Østenstad, Joanna Tynnilä, Karoline Haugland, Brann.

Tove Enblom - Linn Vickius (Elise Thorsnes fra 70.), Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen - Janni Thomsen, Stine Brekken (Ronja Foss Arnesen fra 85.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø - Karina Sævik, Tuva Espås (Emma Stølen Godø fra 46.)

