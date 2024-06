Vålerenga gjeninntok tabelltoppen – Sævik og Thorsnes målscorere

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga slo tilbake fra derbytapet sist helg og senket Brann på eget kunstgress. Som alltid ble det jevnt og sjanser begge veier, men mye ble misbrukt. Dagens forskjell var Karina Sævik som var kaldest i avslutningsøyeblikket. Scoringen hennes kort tid før pause ga Vålerenga kontroll over kampen utover i andreomgang. Etter hvert kom Elise Thorsnes inn fra benken og sikret seieren fra straffemerket.

Det betyr tre poeng som distanserer Brann på nytt. Det er åtte poeng ned til bergenserne. I tillegg tapte Rosenborg for LSK Kvinner og da er Vålerenga brått på toppen av tabellen igjen også.

Det ble som vanlig tett og jevnt mellom VIF og Brann. Thea Bjelde er god på små flater. (oskar wikestad)

Høyt press

Anna Aahjem var noe overraskende benket hos Brann, men bortelaget hadde likevel tenkt til å angripe fra start. Med et høyt press ble Vålerenga trykket tilbake i det første kvarteret, og Brann spaserte seg inn i Vålerengas boks der skuddene kom. Tomine Svendheim traff tverrligger fra kloss hold.

Vertene slet med å håndtere presset, men Brann orket heller ikke å opprettholde det veldig lenge. Tuva Espås og Karina Sævik forsøkte å strekke bortelaget, men Vålerenga gikk oftere for de korte løsningene. Kampen gikk etter hvert inn i en stillingskrig der begge lagene kom seg til lovende posisjoner, uten å finne nøkkelen helt inn.

Karina Sævik holdt hodet kaldt og sendte Vålerenga i føringen med et skudd i lengste hjørne. (Oskar Wikestad)

To sjanser alene med keeper

Kampen lignet veldig på det tilsvarende oppgjøret på Intility forrige år. To jevngode lag som ofte spiller uavgjort. Men før pause kom det en massiv sjanse til hvert av lagene. Først var det Signe Gaupset som fikk halve banen fri etter en kontring. Hun kom alene med Tove Enblom etter at Michaela Kovacs mislykket med å spenne bein på henne. Avslutningen var svak og gikk rett på svensken i mål.

Les alt om VIF Damer her!

Og så kom Vålerengas første sjanse i kampen, to minutter før tillegg. Et øyeblikks magi fra Olaug Tvedten lurte hele bortelaget. Hun vippet ballen over dem der Karina Sævik løp seg fri. Alene med Aurora Mikalsen satt hun ballen iskaldt i lengste hjørne.

Store sjanser begge veier

I pausen gjorde Nils Lexerød ett bytte. Tuva Espås ble igjen i garderoben, mens Emma Stølen Godø kom inn. Innbytteren sendte nesten Vålerenga opp i 2-0 bare tre minutter senere, men kom ikke helt over ballen. Og minuttet etter det kom hun enda nærmere. Et soloraid førte henne langt inn i Branns sekstenmeter. I skuddøyeblikket ble hun omsider presset og ballen smalt i stolpen.

Der var Brann heldige, men Marthine Østenstad burde deretter utlignet for dem fra et hjørnespark. Hun headet utenfor fra to meter. Brann prøvde å sette inn et press i etterkant av dette, men Vålerenga hadde bedre kontroll etter bytte. Plutselig kom Thea Bjelde fullstendig alene igjennom, hun skaffet seg vinkel og Aurora Mikalsen ble stående nærme sitt eget mål. Likevel kom skuddet fra Bjelde rett på landslagskeeperen.

God timing på byttet

Med tjue minutter igjen måtte Linn Vickius gi seg. Da kom Elise Thorsnes inn og tok plass sentralt i backlinja. Men det var likevel fremover i banen veteranen skulle markere seg. Sævik dro seg inn og ble felt. Det ga Vålerenga straffe, og den var Thorsnes sikker på. Mikalsen ble sendt feil vei og ballen i hjørnet.

En forbanna Martin Ho manet spillerne sine høyere i banen. Men Brann kom ikke nærmere enn noen pjuskete skudd rett på Tove Enblom. Vålerenga ro det i land etter aktiv coaching fra Nils Lexerød og Johannes Klæboe.

Tre poeng sender dem på topp av tabellen ettersom Rosenborg tapte i LSK-hallen. Neste helg er det nettopp Rosenborg som er motstander for Vålerenga. Det blir en ren toppduell Lerkendal stadion.

Les også: Vålerenga enkelt videre i cupen – Lyn og Røa også videre (+)

Les også: Sjokkseier for Lyn i byderbyet – perlescoringer avgjorde (+)

Les også: Ikke bekymret for gryende RBK-kompleks: – Aldri vært så spillemessig overlegne (+)

---

Kampfakta

Fotball, Toppseriens runde 12 lørdag

Vålerenga – Brann 2-0 (1-0)

Intility Arena, 1152 tilskuere

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten IL

Mål: 1-0 Karina Sævik (43.), 2-0 Elise Thorsnes (74., straffe)

Gule kort: Janni Thomsen, Vålerenga. Marthine Østenstad, Joanna Tynnilä, Karoline Haugland, Brann.

Vålerenga:

Tove Enblom - Linn Vickius (Elise Thorsnes fra 70.), Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen - Janni Thomsen, Stine Brekken (Ronja Foss Arnesen fra 85.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø - Karina Sævik, Tuva Espås (Emma Stølen Godø fra 46.)

---