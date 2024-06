Nordstrand opp på tabelltopp etter seier over Skeid 2: – Jævla deilig

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Et Oliver Midtgård-løst Nordstrand hadde full kontroll mot Skeid 2 mandag i solskinnet på Nordre Åsen. Seieren gjør at de nå topper 3. divisjon avdeling 3, etter at Asker tapte for Ullern lørdag. Dermed er Nordstrand poenget foran Asker etter ni kamper.

Toppscorer Midtgård var ikke med grunnet trøbbel med kneet, men det hadde lite å si. Gjestene hadde full kontroll, spesielt i 1. omgang, og vant enkelt 3–0. Det kunne både blitt fem, seks og sju mål, eller 13-0, ifølge trener Markus Cham.

– Vi burde og kunne scoret ti mål til. Vi styrer alt som er. Det er vanskelig for et ungt Skeid 2-lag å hamle opp med et topplag i 3. divisjon i Nordstrand. Ellers ser jeg igjen mye av det vi jobber med på trening. Vi holder oss til kampplanen. Vi har en sterk benk, der det å bytte er som å sette inn en like god spiller, sier han til Dagsavisen.

– Vi gjør det vi skal, men jeg synes vi bør følge kampplanen enda oftere. Vi blir litt for komfortable til tider. Vi begynner iblant å endre på spillemønsteret vårt, noe som ikke er vits. Men alt i alt en veldig solid og fortjent seier, sier treneren videre.

Storfornøyd tomålsscorer

– Serieledelse nå da? Moro det vel?

– Det er gøy å lede, selvfølgelig. Det er motiverende. Nå er det opp til oss selv. Alle skjønner jo det. Det det handler om nå er å fortsette å jobbe hardt og fortsette å være ydmyke. Jeg krever at vi fortsetter å være på. Troppen er bra, de aller fleste kommer tilbake fra skade. Vi har noen kvalitetsspillere ute, men det begynner å se bra ut, sier Cham.

Otman Khris var banens beste med sine to mål. Han smilte fra øre til øre etter oppgjøret.

– Det var en bra kamp. Litt trøblete i starten, men det var deilig å score to mål. Det er fin flyt på laget og meg selv. Jeg er i god form nå, sier Khris.

– Fem mål på seks kamper viser at jeg har begynt å finne formen. Det er lett å spille med så mange gode lagkamerater, sier han.

– Og serieledelse nå?

– Det er jævlig deilig. Veldig digg. Det er godt å se at de harde øktene og treningene vi har gir resultater. Nå er det bare å fortsette å være på toppen og beholde den gode formen vi har vist i det siste.

Store muligheter begge veier

Nordstrand tok ledelsen tidlig ved Khris. Vi lar han selv snakke seg gjennom scoringen sin:

– Det er veldig fint spill av oss. Trygve gir ballen til Walid, som stikker meg gjennom. Jeg er iskald alene med keeper og setter den i nærmeste, sier han.

Halvtimen var spilt da Nordstrand fikk en ny mulighet. Reda Chikh fikk tid og rom til å skyte etter å ha gått innover i banen, men skuddet ble stoppet av Skeid-keeper Lazarevic.

Fem minutter senere var det Chikh som vant duellen mot keeperen. En lang ball ble slått i bakrom i retning Chikh. Han var iskald da han vippet ballen over målvakten og i mål fra 20 meter.

44 minutter sto på kampuret da Skeid 2 var farlig frempå. Spilte vegg med X og slo inn. På første stolpe dukket Daniel Lunde opp, men han var akkurat for sent ute til å pirke inn en redusering. Dermed sto det 2–0 til pause.

Skeid 2 burde redusert

Også den andre omgangen var fartsfylt fra start. Chikh fikk en gigantisk mulighet til å øke til 3–0 helt alene med keeper fem minutter ut i omgangen, men ballen gikk i tverrligger og ut.

Så gikk Robin Jenssen-Sæther ned i boks like etter. Hjemmefansen, stort sett bestående av Daniel Holmeide Strand og Vilda Bø Rislaa, raste mot dommeren, men deres bønner ble ikke hørt.

Like etter kontret Nordstrand. Til slutt fikk Chikh ball og fyrte fra 20 meter, men keeper Lazarevic reddet fint. Corneren ble det ingenting ut av.

Store sjanser på tampen

Men til slutt kom scoringen. Khris spilte vegg med Chikh og fikk ball tilbake inne i 16-meteren. På utsøkt vis curlet han ballen i krysset.

Så skapte Skeid 2 to store sjanser på rad. Først skjøt 32 like utenfor fra 20 meter, før Jonathan Reiersen vartet opp med en håndballredning da 30 skjøt fra fem meter minuttet etter.

78 minutter var spilt da det var smått utrolig at ikke Nordstrand økte til 4–0 da Thomas Helgheim kom alene gjennom. Denne gangen var det Lazarevic som varta opp med en spinnvill håndballredning. Flere store sjanser ble det ikke, og dermed vant Nordstrand 3–0.