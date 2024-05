Corner er mål for Vålerenga: – Jeg vil heade ballen minst mulig

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I en runde der alle topplagene hadde nokså enkle kamper gjaldt det å ikke skli på bananskallet. Åsane, som også var motstander for bare tre uker siden, ble for små i hovedstaden.

– Dette er en seier med god kontroll fra vår side. Det er et løft opp fra Arna-Bjørnar-kampen. Vi skaper mer og har høyere tempo med ballen. Det irriterer meg selvfølgelig at vi ikke holder nullen da, sier Nils Lexerød til Dagsavisen.

Knallharde cornere

Vålerenga ledet 1-0 halvveis etter at forsvarsduoen Iselin Sandnes Olsen og Michaela Kovacs kombinerte. Det gjorde de også i andreomgang med en ren kopi.

– Hodet mitt er fint, men jeg ville heade ballen minst mulig, sier Michaela Kovacs til Dagsavisen.

Sandnes Olsens innsvingere kom med ild og Kovacs lyktes med innløpene.

– Det er noe vi har trent på den siste uken. Det var meningen å komme inn på bakre stolpe, og leveransen er fantastisk. Men jeg løper ikke mot bakre stolpe hver gang, sier Kovacs og blunker.

– Hun må dele denne gleden med Iselin og Joakim (Klæboe), sier Lexerød.

– Kjemien mellom oss er god. Det er fint å kunne bruker hjørnespark til å score, sier Sandnes Olsen.

Etter hvilen doblet Karina Sævik i løpet av det første minuttet og til slutt ble det også nettkjenning på Thorsnes. Tre poeng holder Vålerenga på tabelltopp inn i landslagspausen som venter.

Slo inn en rakett

I laget til Nils Lexerød var Janni Thomsen plassert på benken, mens Ronja Foss Arnesen fikk fornyet tillit ute til høyre. Elise Thorsnes, Karina Sævik og Tuva Espås dannet en spisstrio som Åsane slet med. Profilene trakk til seg spillere som ga Arnesen mye rom ute til høyre. Ylinn Tennebø spilte til venstre.

Men det var ingen av de nevnte som ordnet ledelse. Iselin Sandnes Olsen har fått corneransvaret fra høyre, og innsvingeren hennes var både hard og presis. Ballen gikk som et prosjektil over til bakre stolpe der hennes stoppermakker Michaela Kovacs kom i rennafart og satt hodet til.

Kjempebom og uselvisk

I minuttet før pause kom Tuva Espås fri og slo inn foran mål. Der kom Elise Thorsnes med riktig timing, keeper var utspilt og veteranen sto klar. Plutselig slet hun med fotfestet og satt ballen utenfor på klønete vis. En utrolig miss fra Vålerengas toppscorer gjennom tidene, men sånt preller nok fort av.

– En slik bom har jeg ikke opplevd før. Jeg gjorde et rart hopp i stedet for å løpe vanlig. Det ballet seg for meg. Kampformen er rusten merker jeg, det er kanskje noe av forklaringen, sier Elise Thorsnes til Dagsavisen

«Vi trenger mer tempo og bevegelse på topp», sa Nils Lexerød til NRK i pausen.

Og det fikk han umiddelbart. Intervjuet hans var så vidt ferdig da Thorsnes og Karina Sævik lekte inn 2-0. Thorsnes kom alene, men sentret uegoistisk til Sævik som scoret karrierens enkleste mål. Og det var landslagsspissens sjette mål for sesongen. Hun ble tatt av etter timen.

– På bommen min så jeg Karina var rett bak. Jeg måtte gjøre opp for meg, sier Thorsnes.

Reprise?

Vålerenga-dominansen fortsatte å øke. Stine Brekken erstattet Sævik og fikk nesten en målgivende med en gang. Olaug Tvedten var også en centimeter fra en drømmescoring. Men langskuddet hennes endte i hjørnespark fra høyre, og da er det automatisk en stor sjanse.

Som på 1-0 feide Sandnes Olsen ballen over på bakre stolpe. Og der kom Michaela Kovacs igjen. Serven var så perfekt at amerikaneren igjen knapt trengte å hoppe der hun hadde løpt seg fri. Og i sluttminuttene kom nesten hattricket på akkurat samme måte.

– Jeg fikk kontakt, men traff ikke rent. Det hadde vært kult med hattrick, det ville vært karrierens første, men jeg er jo fornøyd. To mål og tre poeng, det er ikke noe jeg kan klage på, sier Kovacs.

Fikk orden på fotarbeidet

Kort tid etter 3-0 reduserte faktisk Åsane og skapte litt liv og røre. Det var nesten de reduserte på ny også, men det luktet likevel ikke en opphenting. - Vi skulle gjerne hatt litt mer kontroll, sier Michaela Kovacs, men nokså god kontroll synes hun likevel at laget hadde. Og til slutt fikk Elise Thorsnes målet sitt da fotarbeidet stemte.

– Det reddet dagen min, det er helt klart. Det ville vært to lange uker dersom jeg ikke fikk meg et mål. Nå skal jeg trene alternativt og være enda mer på hugget når serien fortsetter, sier Thorsnes.

Rosenborg vant knepent mot Arna-Bjørnar og det betyr at de følger Vålerenga a-poeng på toppen av tabellen. Men de kongeblå er foran på målforskjell. Nå venter en landslagspause før serielederen skal til Kringsjå for å møte Lyn.

– Det er mange av oss som skal vekk på oppdrag. Vi er vel en 8-9 spillere igjen, i hvert fall den første uka. Vi får nok bare én hel trening sammen før Lyn-kampen. Men det er vi vant med, avslutter Nils Lexerød.

---

KAMPFAKTA

Toppserien, runde 9

Vålerenga - Åsane 4-1 (1-0)

Intility Arena, 604 tilskuere

Dommer: Maliha Ahmady, Mjøndalen IF

Mål: 1-0 Michaela Kovacs (18.), 2-0 Karina Sævik (46.), 3-0 Michaela Kovacs (65.), 3-1 Milena Kokosz (67.), 4-1 Elise Thorsnes (90.)

Vålerenga:

Tove Enblom - Michaela Kovacs, Linn Vickius, Iselin Sandnes Olsen - Ronja Foss Arnesen, Thea Bjelde (Lina Skiaker Klech fra 79.), Olaug Tvedten, Ylinn Tennebø - Tuva Espås (Tilde Lindwall fra 79.), Elise Thorsnes, Karina Sævik (Stine Brekken fra 61.)

---