Kåffa kom til kort da innbytter så rødt i generalprøven

Johannes Moesgaard og hans KFUM var det førende laget før hvilen, men mot spillets gang ordnet Simen Rafn oppgjørets første scoring etter 38 minutters spill. Brage Skaret ordnet 2-0 til FFK få minutter før slutt.

Det var generalprøven for lagene før seriestarten i 1. divisjon, der Kåffa tar imot Tore André Flos Sogndal-mannskap 10. april. KFUM-innbytter Sverre Sandal fikk marsjordre knappe ti minutter før full tid i lørdagens oppgjør.

– Kåffa blir nok ikke lett å slå i år, men det var en ålreit seier for oss, sa FFK-trener Mikkjal Thomassen til Direktesport etter kampslutt.

Nesten for Kåffa

FFK-kaptein Tim Björkström tok telling tidlig og måtte ut etter en duell med gjestenes Thomas Klemetsen Jakobsen. Tidligere Vålerenga-stopper Brage Skaret, som altså fikk nettsus på tampen, erstattet ham for hjemmelaget.

Det var labert tempo innledningsvis fra Kåffa, men bortelaget tok over initiativet etter de første ti minuttene. Likevel var det gjestene som fikk kampens første store mulighet. Ludvig Begby la inn fra venstre etter 13 minutter, men fra gyllen posisjon headet Patrick Metcalfe utenfor.

Kåffa fikk en stor mulighet etter 25 minutter, da Teodor Haltviks forsøk fra 16 meter suste like utenfor stolpen. Petter Nosakhare Dahl, som skrev under for Bodø/Glimt (fra 1. august, lånes tilbake til Kåffa fram til da) like før overgangsvinduet stengte, prøvde seg fra 18-19 meter kort tid etter, men Fredrikstads keeper fikk slått til corner.

KFUM fortsatte å kjøre på, og veteranen Robin Rasch fikk en god mulighet etter en drøy halvtime. Men midtbanemannens forsøk gikk like over, dog via et FFK-bein.

Så rødt for KFUM

Bortelaget hadde tilsynelatende god kontroll på det meste, men mot spillets gang sto det plutselig 1-0 til Fredrikstad. Simen Rafn ble hælflikket gjennom på løp i boksen og plasserte ballen kontrollert inn i venstre hjørne.

Riki Alba trodde han hadde satt inn 2-0 til vertene på overtid av 1. omgang, men angriperen ble vinket av for offside.

Kort tid etter hvilen ble samme mann spilt gjennom alene mot KFUM-keeper Andreas Vedeler, men FFK-spissen avsluttet svakt over.

Målscorer Simen Rafn holdt på å score sitt andre mål for dagen et drøyt kvarter før full tid, men forsøket smalt i stolpen fra distanse.

KFUM maktet ikke å skape mye etter hvilen, men Petter Nosakhare Dahl la farlig inn drøyt ti minutter før slutt. Ballen trillet langs streken, men ingen av gjestenes spillere nådde fram.

Like etter fikk KFUM-innbytter Sverre Sandal marsjordre etter en duell på midten, og Kåffa ble redusert til ti mann. Det utnyttet vertene, og med elleve mot ti doblet tidligere VIF-spiller Skaret til 2-0 kort tid før slutt.

KFUM maktet ikke å redusere, og dermed ebbet det ut i tomålsseier for hjemmelaget.

Kampfakta

Fotball, treningskamp menn

Fredrikstad FK – KFUM Oslo 2-0 (1-0)

Fredrikstad stadion

Mål: 1-0 Simen Rafn (38), 2-0 Brage Skaret (87)

KFUM: Andreas Vedeler, Håkon Hoseth, Ayoub Aleesami, Kristoffer Lassen Harrison (Sverre Sandal fra 70.), Jonas Lange Hjorth (Keivan Ghaedamini fra 81.), Simen Hestnes, Robin Rasch (Momodou Lion Njie fra 70.), Remi-André Svindland, Teodor Berg Haltvik (Moussa Njie fra 70.), Thomas Klemetsen Jakobsen (Andreas Gundersen fra 81.), Petter Nosakhare Dahl (Yasir Sa’Ad fra 81.)

Gult kort: Julius Magnusson, Fredrikstad. Thomas Klemetsen Jakobsen, KFUM.

Rødt kort: Sverre Sandal, KFUM (to gule)

---