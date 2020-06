– Oslo passerer snart 700.000 innbyggere, og jeg er stolt over at vi nå kan transformere Filipstad fra å være en konteinerhavn og en transportåre til å bli en ny fjordbydel med arbeidsplasser, boliger av ulike typer, sjøbad og nye friområder for befolkningen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Avtalen ble undertegnet på Filipstad tirsdag. Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og arbeidene med å komme til enighet om Filipstad-utbyggingen har pågått i mange år.

