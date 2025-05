Ekspertutvalg vil ha ny lov som skal regulere økonomi mellom samboere

Av Peter Tálos/NTB

Det statlig oppnevnte samboerutvalget går inn for å opprette en egen lov for å regulere økonomiske forhold i samboerskap i Norge. Det ble kjent da utvalget leverte sin rapport til justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) fredag ettermiddag.

– For aller første gang utarbeides et forslag til egen lov om samboere. En samboerlov vil langt på vei kunne fylle de samme funksjonene for samboere som det ekteskapsloven gjør for ektefellene, sa utvalgsleder og professor i privatrett, Katrine Kjærheim Fredwall, til justisministeren.

Utvalgsleder Fredwall innledet med at antallet samboere i Norge nå er så mange og bredt sammensatt at det er naturlig at det nå kommer en egen lov for denne gruppen.

Frivillig

I dag er det 400.000 samboere i Norge, noe som utgjør 800.000 mennesker, og i alle lag av samfunnet. En tredel av alle parhold i Norge er i dag samboere.

I dag finnes ingen lover som sier noe om reguleringen av økonomi mellom samboere i samlivet eller ved brudd i forholdet.

– Utvalget foreslår at loven skal gjelde for samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, for samboere som har bodd sammen i minst tre år og i tillegg for par som har avtalt at loven skal gjelde, står det i forslaget.

Loven skal imidlertid være frivillig, eller såkalt fravikelig. Partene i et samboerskap skal kunne avtale om loven ikke skal gjelde dem, eller motsatt, at de avtaler at loven skal gjelde deres forhold.

Likheter med ekteskapsloven

Utvalget, som fikk til oppgave å utrede behovet for regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere, ble oppnevnt av et enstemmig Storting i 2023.

Temaer som drøftes i forslaget et vern for den enkeltes retten til å bo, at man har gjensidig plikt til forsørgelse og at man skal være åpen om økonomiske forhold, og at bolig og løsøre som er kjøpt til felles bruk anses som felleseie ved brudd.

Fredwall sier en ny samboer vil supplere, men ikke erstatte ekteskapsloven.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at forekomsten av brudd er tre ganger så høy mellom samboere som mellom gifte. Det bør fortsatt være et argument for å velge hverandre og velge ekteskapet, slik mange gjør etter noen år som samboere, sa utvalgslederen.

Vil motvirke fattigdom

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik er fornøyd med mange av anbefalingene i forslaget. Hun sier det er gått fire år siden Venstre ført tok opp saken og at det nå haster med å få lovverket på plass.

– Norge trenger en samboerlov nå. Økonomisk selvstendighet er avgjørende for reell likestilling, men vil også gagne barn og bidra til å motvirke fattigdom. Vi må tenke nytt. Alle, uansett samlivsform, fortjener økonomisk trygghet, sier Thorsvik.