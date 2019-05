For tre år siden var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på Geitmyra matkultursenter for barn, da de fikk tre og en halv million kroner fra Sparebankstiftelsen for å bygge Norges grønneste klasserom. Nå har de fått avslag fra kommunen.

Skolehage

– Dette er et ledd i å fylle forpliktelser og særlig viktig for kommende generasjoner, sa Raymond Johansen til osloby.no for tre år siden, da han var med og tok imot gaven.

Planen var å bygge et undervisningsdrivhus på Geitmyras 40 mål store skolehage

– Det er kjipt at vi ikke får bruke de pengene vi har fått i gave. Vår plan var å bruke et undervisningsdrivhus, som kunne brukes av barn og unge fra hele Oslo. Skolehagen vi har i dag, når ikke sitt fulle potensial, og er mindre i bruk med en burde ha vært, sier kommunikasjonsansvarlig i Geitmyra matkultursenter for barn Charlotte Hidle til Dagsavisen.

Grunnen til at de ikke får bruke pengene slik det er tenkt, begrunnes med regler om statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), sier dette til Dagsavisen:

– Geitmyra Matkultursenter driver et viktig arbeid i Oslo som er med på å gi barn i byen viktig kunnskap om hvor maten vår kommer fra. Initiativet fra Geitmyra matkultursenter om et klasseromsdrivhus inneholder vilkår som gjør at initiativet i praksis ikke var en gave. Det ble satt krav om at Geitmyra matkultursenter skulle drive sitt tilbud i drivhuset i skolehagen. Når noen vil drive virksomhet på kommunens eiendom må det gjøres i tråd med gjeldende lover og regler. Da må det være en åpen prosess med konkurranse hvor flere aktører får mulighet til å delta, sier byråden.

– Byrådet satser stort på urbant landbruk og skolehager. Vi har blant annet opprettet en tilskuddsordning for sameier og borettslag som ønsker og drive med urbane landbruksaktiviteter og har ansatt en egen bybonde på Losæter i Bjørvika. -Vi jobber også med å videreutvikle Geitmyra skolehager slik at enda flere barn og voksne kan få gleden av denne fantastiske grønne oasen. Oslo kommune vil arrangere en åpen konkurranse hvor vi inviterer ulike aktører til å utvikle og tilby aktiviteter i skolehagen, sier Hermstad.

Dyrke egen mat

– Jeg skjønner at de har regler å forholde seg til, men nå har det tatt tre år fram og tilbake før vi nå har fått endelig avslag, sier hun oppgitt.

– Vi ville gjerne løfte Geitmyra skolehage med Norges første grønne klasserom og åpne området opp for flere barn, det får vi ikke. Men det verste som kan skje er at området ikke åpnes opp for at barn fra hele byen får oppleve verdien av å dyrke sin egen mat i Oslos mest historiske skolehage. Vi håper de vil være med å finne en løsning, sier Hidle.

Geitmyra matkultursenter for barn ante at det gikk mot avslag la de fram tre andre alternativer for hvordan drivhuset kan komme på plass.

Alle tre med at kommunen bygger, men med ulike modeller for daglig drift.

– Vi har heller ikke gitt opp å få på plass drivhuset slik det er tenkt. Men pengene vi fikk fra Sparebankstiftelsen er knyttet opp mot det prosjektet. Ikke mot de andre alternativene, sier hun.

Refs

Høyres gruppeleder i bystyret og leder av miljø og samferdselskomiteen, Eirik Lae Solberg synes det er utrolig at de har fått nei til drivhuset.

– Det er ikke til å tro at byrådet ikke er i stand til å ta imot en gave til Oslos barn, sier Solberg til Dagsavisen.

– Det er tydelig at byrådet mangler evne til å skjære igjennom, overprøve byråkratene og finne en løsning, sier han videre.

Solberg mener det må komme til en løsning.

– Jeg forventer at byrådslederen og byrådet tar seg sammen, snur og finner en rask løsning. Hvis ikke vil vi i Høyre ta det i ved første anledning i bystyret, sier Solberg.

– Lover og regler må følges, og denne saken har vært gjennom grundige vurderinger. Det overrasker meg at Lae Solberg vil sette lovverket til side, sier Arild Hermstad om kritikken fra Høyre-representanten.

Eirik Lae Solberg (H). Foto: NTB scanpix