«Brus, saft og annen drikke tilsatt sukker eller søtstoff bør ikke tilbys», står det klart og tydelig i Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordningen. Ifølge retningslinjene skal elevene på AKS (Aktivitetsskolen, tidligere SFO) ha daglig tilgang til grønnsaker, frukt eller bær samtidig som varmmaten skal varieres mellom fisk-, kjøtt- og vegetarretter. Måltidene skal være ernæringsmessig fullverdige, med lite fett sukker og salt. En undersøkelse basert på kvitteringer fra skolene viser en helt annen realitet. Geitmyra matkultursenter for barn, som står bak undersøkelsen, mener at deler av problemet er at dette kun er oppfordringer, ikke reelle krav.

– Vi har sett aktivitetsskoler som ikke serverer barna mat i det hele tatt, fordi de mener at matlaging tar vekk fokuset fra annen læring. Det står de i dag helt fritt til å gjøre, forteller kommunikasjonsansvarlig Charlotte Hidle.

Kakemiks og kjeks

Undersøkelsen er gjennomført av Helene Holbæk fra Universitetet i Oslo på oppdrag fra Geitmyra matkultursenter for barn, og kvitteringene er hentet fra skoler som deltar i Geitmyra-prosjektet «Læringsrik mat på AKS». Her får hver AKS 10 uker med matlagingskurs for barna, inspirasjonskurs for ansatte og veiledning i innkjøpsordninger. Dette er noen av funnene:

* En skole handlet i juni inn kjeks og kakemiks for 13.939 kroner og 3.554 kroner på saft. Det utgjorde halve månedsbudsjettet.

* Skolen brukte denne måneden null kroner på grønnsaker og 4.434 kroner på pølser.

* En skole brukte i november null kroner på fisk.

* Enkelte steder deler de opp fiskekakene i mindre biter fordi de ikke har råd til å servere en hel fiskekake til hver elev.

* En vanlig AKS-meny i Oslo inneholder 25 gram grønnsaker per barn per dag. Hvis det en gitt dag er gulrot utgjør det åtte kalorier. I henhold til retningslinjer skal et barn 1.–4. klasse helst spise 260 kalorier ved et mellommåltid.

* Altså utgjør grønnsaker tre av måltidets anbefalte kaloriinntak.

* Gjennomgående serveres det mye hvit pasta med ketsjup eller pesto.

– Hater å spise fisk

Jessica Zhuo (9) står konsentrert over den lysegrønne fjøla nede i matsalen «Bessa» på Lilleborg skole. Med skarp kniv og store plasthansker kutter hun både torsk og fiskepudding i nesten helt perfekte terninger.

– Liker du å skjære fisk?

– Nei!

– Liker du å spise den da?

– Ja!

Rett over bordet sitter klassekamerat Mohmoud Musse Abdi Musse.

– Jeg hater å spise, men jeg liker å skjære! konstaterer han.

De seks niåringene er helt i slutten av det ti uker lange opplegget til Geitmyra, og er enige i at det har vært morsomt. Så langt har de lært å lage minestronesuppe, grøt linsesuppe, tomatsuppe og knekkebrød.

– Det er dyrt å kjøpe pølser på Joker. Hvis de kjøper inn store kvanta med sunn mat kommer de langt med de samme pengene, forklarer Charlotte Hidle ved Geitmyra, som understreker at man ikke kan klandre skolene selv, men at problemet må løses politisk.

To kroner og femti øre

Målet er å etterlate hver AKS med kunnskap og lyst nok til å få så god og næringsrik mat som mulig ut av beløpet kommunen har satt av til mat per barn per dag. I Oslo er beløpet satt til 2 kroner og 50 øre. Men det finnes ikke noe nedre krav om hvor lite hver kommune bruker på mat til elevene.

– AKS er det eneste stedet vi kan sikre at barna får i seg noe næringsrikt i løpet av dagen, men i dag får barn på AKS i snitt i seg 25 gram grønnsaker hver dag, omtrent en kvart gulrot, sier hun.

Geitmyra matkultursenter for barn krever at maten som serveres på AKS må følge de nasjonale kostholdsrådene. Senteret krever også kompetanseheving blant de ansatte samt at det settes et minimumskrav til hvor lite kommunene får lov til å bruke på mat til hver elev.

