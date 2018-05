Festen som endte i Vålerengas eksplosjon

Oslo

VALLE (Dagsavisen): Det vil også mange av de 13500 tilskuerne som fikk med seg årets største fotballfest så langt i Oslo i år.

Bergenseren ble dagens store navn. Minutter før han avgjorde kraftprøven satte han et gnistrende frispark i stanga. Rundt ham var det en ramme som er sjelden i Norge. På en mesterligakveld ble det et verdig oppspill i norsk versjon.

Ronny Deila tiltet totalt og kastet seg ut på banen.

– Det finnes jo ikke en bedre måte å vinne på. Dette var ellevilt og jeg er vanvittig stolt over prestasjonen og at vi fikk gitt dette tilbake til supporterne, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

For vinneren ble også Intility arena som framsto som akkurat det vepsebolet den skal ved slike kamper. Spillet var norsk, atmosfæren var internasjonal. Og noe i nærheten av dette blir det ikke så ofte. 30 grader i lufta, 40 på banen og 50 i hver tribuneende. Da 95 minutter var spilt eksploderte det bokstavelig talt. Den andre innbytteren, Simen Juklerød, fikk fram pasningen til Bård Finne som fant den åpningen begge lags spilleer hadde lett etter i halvannen time.

Kanarifansen fyrte opp

For her så det ut som temperaturen var større på betongen enn på kunstgresset. Kanarifansen fyrte opp sine bluss som nærmest røykla arenaen i gul smog, men den lille trekken fra vest fikk sendt røyken mot Helsfyr.

Vålerenga svarte med årets største VIF-banner og sangene runget fra ende til ende.

– Vi vil ha ballen mest og vi vil vinne kampen på tribunen, sa Ronny Deila til oss dagen før.

Han fikk rett i begge deler. Vålerenga eide ballen mot et forventet lavtliggende Lillestrøm. Og VIF-spillerne var kvikkere i beina enn sist selv om det sto 31 grader på temperaturmåleren ved storskjermen.

– Dette ble en eksotisk kamp som jeg tror alle var med på vil huske lenge, sier Deila som minner om VIFs neste seriekamp: Brann i Bergen.

Vannepauser

Det var lagt inn en vannpause i første omgang, men den endret ikke noe på kampbildet. Dette var spill mot ett mål, så handlet det om når Lillestrøm ville få tak i ballen for å sette i gang en kontring. Dem ble det ikke mange av, og de få som kom ble ikke utnyttet. Frode Kippe var oppe på en heading i omgangens siste minutt.

På den andre siden handlet det om hvordan Vålerenga skulle tråkle seg gjennom. Begge backene var aktive, det var også Sam Johnson, men den siste pasningen sviktet stort sett hver gang.

To skudd fra Chidera Ejuke og Sam Johnson var det nærmeste Vålerenga kom målsjanser.

Da pausen kom kunne vannstrålene like godt vært satt opp på tribunene. Det virket som supporterne trengte en pause like mye som spillerne.

Lillestrøm kom høyere

Etter pause ville Lillestrøm høyere i banen og vise at de kunne skape noe av egen kraft de også. Og da tok det litt fyr på banen også.

Kippe fikk igjen sjansen etter en corner, men volleyskuddet gikk utenfor. På den andre siden fikk Sam Johnson avgårde en heading som LSK-keeper Marko Maric med mye besvær fikk slått til cormer. Lie etterpå kom han på en kontring, men skuddet strøk utenfor.

Publikum likte det de så. Både de med gule og blå tekstler.

Elleville sluttminutter

Men tilleggsminuttene ble helt elleville og blir det store minnet fra denne kampen. Først frisparket fra 18 meter som Bård Finne satte i keepers venstre stolpe. Sike skudd et han spesialtrent til. Og så matchvinner-scoringen som kom i angrepet etter at Lillestrøm ved Ifeanyi Mathew hadde misbrukt LSKs største sjanse ved ikke å sentre til helt fri medspillere på deres kontring.

– Det kunne blitt et helvete. I stedet ble det det motsatte. Denen følelsen kan knapt beksrives. Og det blir enda bedre å våkne søndag morgen og bli minnet på dette igjen, sier Deila.

Alle trengte hvile. Og nå blir det pause i seriespillet på grunn av landskamper og cup.

Vålerenga går inn i den med 21 poeng, Lillestrøm med 11.

Bård Finne har vært med på mye stort, men denne kvelden var ekstraordinær.

Traff med innbyttene

– Jeg scoret utligningsmået for Köln mot Leverkusen foran 50.000 tilskuere. Det husker jeg. Men dette var en matchvinnende scoring foran et fantastisk publikum, sier Bård Finne, som innrømmer han har vært frustrert over lite spilletid.

Scoringen hans var litt Finne spesial.

– Jeg liker trange situasjoner, og finne åpningen uten å bruke for mye kraft. Det var ganske hinsides å se at den gikk inn, sier Oslos gladeste bergenser denne kvelden. Pasningen fikk han fra en annen innbytter, Simen Juklerød.

LSK-trener Arne Erlandsen tok nederlaget med strak rygg.

– Et herlg derby som vi taper på kanskje den aller verste måten. Men slik er fotballen, sier Erlandsen, som har vært med på litt.

PS. Vålerenga kan få bøter etter all blussingen det ikke var søkt om. – Ja, vi får nok en rapport på dette, sier VIF-sjef Erik Espeseth til Dagsavisen.

Men det så ikke ut til at det gikk veldig ut over seiersgleden.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn lørdag, 12. runde:

Vålerenga – Lillestrøm 1-0 (0-0)

Intility arena: 13.527 tilskuere

Mål: 1-0 Bård Finne (90).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Sam Johnson, Vålerenga, Frode Kippe, Marius Amundsen, Lillestrøm.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Magnus Lekven, Abdi Ibrahim (Magnus Grødem fra 68.) – Daniel Fredheim Holm (Simen Juklerød fra 75.), Samuel Kari Fridjonsson, Chidera Ejuke (Bård Finne fra 83.) – Sam Johnson.

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Rafn – Aleksander Melgalvis, Fredrik Krogstad, Ifeanyi Mathew, Simen Kind Mikalsen (Erik Brenden fra 83.) – Thomas Lehne Olsen (Charles Chinedu Ezeh fra 89.), Gary Martin (Moses Ebiye fra 74.).

Spilles søndag: Bodø/Glimt – Ranheim, Haugesund – Tromsø, Molde – Start, Odd – Kristiansund, Strømsgodset – Sandefjord, Rosenborg – Brann.

Spilles mandag: Sarpsborg – Stabæk.