– Vi kaller dette et pensjonsran fordi det kan innebære en kraftig redusering av pensjonen, sier Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet Oslo til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skrev i går ønsker Oslo Høyre å reformere kommunens pensjonssystem. De vil gå fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, der du blir lovet en viss andel av lønna di i pensjon resten av livet, til en innskudsbasert ordning. Ved innskudspensjon betales det en andel av lønna di inn i ditt eget pensjonsfond som utgjør din pensjon.

Men for å endre pensjonsodellen i Oslo må man ha fagforeningene med Fagforbundet med på laget. Og de sier tydelig nei.

Uforutsigbar

Problemet med en sånn modell er flere, mener Fagforbundet. En av grunnene er at ved en innskuddsordning forsvinner pensjonen din om fondet er tomt, og du blir sittende igjen med bare folketrygda mot slutten av livet. Et annet problem er risikoen i en slik modell.

– Det skal mye til at noen fra arbeidstakersida skal være reelt interesserte i å forlate dagens pensjonsmodell og gå til en rein innskuddsmodell. Dette handler om trygghet og forutsigbarhet, og at folk skal ha noe å leve av også etter at de har gått av med pensjon, sier Evje.

– Problemet med en innskuddsordning er at all risiko havner på arbeidstakeren, mens arbeidsgiver får null risiko. Det finnes forholdsvis gode innskuddsordninger hvis man legger seg på maks innbetaling fra kommunen, men uansett vil all risiko ligge på arbeidstaker. Hvis det skal bli en pensjon det går an å leve av må du plassere pengene i aksjer for å få en ordentlig avkastning. Da er det ditt ansvar hvis aksjemarkedet kollapser og penga blir borte, sier han.

Pensjonsreformen

Høyre understreker i sitt forslag at det kun skal gjelde nye arbeidstakere i Oslo kommune, og at ingen som jobber i kommunen i dag skal miste sin pensjonsordning. Men Evje mener det kan oppfattes som en straff for yngre arbeidstakere, som i tillegg treffes hardt av pensjonsreformen.

– Vi har allerede fått levealedersjustering som gjør at dagens unge må jobbe til de er over 70 for å få den samme pensjonen fra folketrygden som dagens arbeidstakere får når de er 67. Når Høyre nå i tillegg mener unge skal få en mye dårligere pensjonsordning enn deres eldre kolleger føler mange at det er en straff. Høyres mantra er at det skal lønne seg å arbeide. Da kan ikke belønningen være at man straffes ved å få en dårligere pensjon, sier Evje.

– Vi mener at pensjonen må ses i sammenheng med lønnsnivået og hva vi har gått med på i de tidligere lønnsoppgjørene. Noen ganger har vi prioritert en trygg og god pensjonsordning framfor at lønna i noen deler av kommunen kunne vært presset høyere.

