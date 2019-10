Fagforbundet: – Dette er langt fra en skandale

I dag ble det kjent at arbeidsmiljøloven brytes hver eneste dag i Oslo kommune. I etatene under byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, har det vært tusenvis av brudd på arbeidstidsbestemmelsene bare i år.

Og bare i Vann- og avløpsetaten har det vært over 5000 brudd siden 2016, har NRK Østlandssendingen meldt.

Likevel er ikke dette noen skandale. Det mener Fagforbundet.

– Vi greier ikke sammenlikne dette med skandalen i Veireno. Der var det jo å reise utenlands og rekruttere folk nesten etter muskulatur og størrelse. Det driver jo ikke Oslo kommune med. Men vi ser at systemene i Oslo kommune har vært for dårlige.

Det sier Roger Dehlin. Han er leder i Fagforbundet Oslo og organiserer dermed svært mange av de ansatte i etatene hvor det nå er avdekket massive brudd på arbeidsmiljøloven.

– I hvert fall prøver kommunen å ha en god samhandling med partene, for å finne ut av hvordan brudd det er og hvordan det skal løses. Men vi synes jo det er kjempebeklagelig, sier han til Dagsavisen.

Har godtatt avtalene

Dehlin forteller at det flere steder har vært avtaler mellom partene som bryter med norsk lov, og at Fagforbundets tillitsvalgte har til dels godtatt dette.

– Så dette er avtaler dere har gått god for?

– Ja, vi ser det i ettertid, når vi går gjennom avtaler, at vi som organisasjon har gått med på det. Derfor har både kommunen og vi nå en jobb å gjøre, med å få slutt på en kultur som ingen av oss er tjent med, sier han.

Han vil ikke kalle det en ukultur.

Folk har jobba for mye

– Er det ikke litt seint at byråden oppdager først nå, etter fire år, at det foregår så høye antall lovbrudd?

– Jeg veit ikke om disse tallene er veldig høye. De høres veldig høye ut, men det tar ikke så lang tid å telle til 517 hvis du teller et helt år, sier han.

Han presiserer også at lovbruddene stort sett er folk som har jobbet for mye, eller brudd på hviletidsbestemmelser, men at folk har fått riktig betalt for overtida.

– Det er rett og slett at folk har jobba for mye. Nesten alle lovbrudda går på det, sier han.

Uønskelig, ikke skandale

– Er dette en skandale?

– Nei, jeg vil si det er langt fra en skandale.

– Dette er helt klare lovbrudd, som er uønskelig, og som man må rette opp, men jeg ville ikke kalt det skandaler. Det er alt for høye tall.

Han presiserer at han ikke vil bagatellisere bruddene på arbeidsmiljøloven. Han vil heller ikke si at det er en sovende lov.

– Men når vi nå begynner å rydde, så blir noen av medlemmene våre nesten litt irriterte på oss, fordi vi tar vekk goder som de har.

– Fordi dere sier at nå må vi slutte å jobbe ulovlig overtid?

– Ja.