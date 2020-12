Tirsdag kom skattelistene, og et søk blant et 30 -talls etatsdirektører, viser at de aller fleste har en lønn på godt over million kroner.

Aller høyest samlet inntekt i 2019 hadde direktør og Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund med litt i overkant av 2,5 millioner kroner (lønna hennes fra kommunen var på 1,352 millioner ifølge etaten). Etter henne følger direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen med rett i overkant av 1,6 millioner og Lars Henrik Bøhler i Omsorgsbygg med rett i underkant av 1,6 millioner i samlet inntekt.

Høyest formue i 2019 hadde Gunnhild Haugen, direktør i Næringsetaten, med 7,2 millioner. Etter henne følger Deichman-direktør Knut Skansen med 6,1 millioner.

Uforståelig

– For oss er det uforståelig at en toppleder skal tjene det dobbelte, kanskje det tredobbelte av de som er på «gølvet». Under pandemien har vi sett hvem som utsetter seg for smitte og står i først rekke. Det er blant annet bussjåfører, barnehageansatte og helsearbeidere, som har tatt vare på dine og mine barn og eldre. Det er det ikke topplederne som har gjort, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Han er kritisk til den lønnsveksten som har vært under både borgerlig og nå rødgrønt styre i hovedstaden.

– Jeg vil tro at de færreste innbyggerne har forståelse for lønninger som dette. I en tid hvor det kuttes i barnehageansatte og sykehjemsplasser, øker man lønningene til topplederne. Bare i Oslo kommune er det 254 ledere (januar 2020) med over en million kroner i året. Til sammen blir det store summer, sier Rødt-representanten.

Blir ikke hørt

Rødt har flere ganger tatt til orde for kutt og frys i direktørlønningene, men blir ikke hørt.

– Dette går ut over tilliten til politikerne, og er med på å skape sosiale forskjeller, og jeg er forundret over at de rødgrønne byrådet er med på å skape klasseskiller i byen vår. Jeg tror at hvis man tjener flere hundretusen mer enn normalen, så mister man gangsynet og forståelsen for livet til vanlige folk, sier han.

– Det er sjefene som tar den store lønnspotten. Når de forventer moderasjon av vanlige folk, bør de også kutte i egne lønninger, sier han. Når alt kommer til alt er det politikernes ansvar å stoppe denne lønnsfesten på direktørnivå.

Forsvarer lønna

Finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG) forsvarer lederlønningene i Oslo kommune.

– Oslo kommune har som mål at vi ikke skal være lønnsledende, men moderate, sier finansbyråden til Dagsavisen.

– Men vi er nødt til å ha et lønnsnivå, som gjør at vi greier å få ansette med høy nok kompetanse. Det er alltid en balanse, sier han.

I følge Wilhelmsen er politikerlønningene frosset i år.

– Det er bra, sier Wilhelmsen.

– Alle har hatt et moderat lønnsoppgjør i år, også de som er ledere i Oslo kommune. I de siste hovedtariffoppgjørene, har lederne en svakere prosentvis lønnsvekst enn andre ansatte. I perioden fra 2010 til 2015 var det motsatt, sier byråden.

