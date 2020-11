Dermed blir det opp til nominasjonsmøtet å avgjøre hvem av de to kvinnene som skal følge etter partileder Jonas Gahr Støre (60) på lista. Det skjer 1. desember.

Et flertall på sju ønsker Zaineb Al-Samarai på andreplass, mens to i nominasjonskomiteen støtter Kamzy Gunaratnam. Al-Samarai (33) er rådgiver i Norges Rederiforbund og er første vara til Stortinget i dag.

Kamzy Gunaratnam (32) er varaordfører i Oslo. Den av de to som taper kampen om andreplassen, vil trolig bli avspist med plass nummer sju på lista.

Tar dissens

Oslos varaordfører skriver på Facebook at hun har bestemt seg for å stå på dissens om andreplassen. I et innlegg forklarer hun hva som ligger bak, i tillegg til at hun takker for støtten.

– Jeg vil takke flertallet på 36 lokallag i Oslo Arbeiderparti for støtten til andreplass på listen. Det å stå i en mindretallsdissens er tøft. Jeg hadde aldri gjort det hadde det ikke vært for den sterke støtten fra de mange lokale tillitsvalgte og medlemmene som ber meg om å stå på de siste meterne fram til målstreken, skriver Gunaratnam, og fortsetter:

– Selv om det er en røff prosess, så skal det være rom for å diskutere valglistene i Arbeiderpartiet. Dette er en viktig del av partidemokratiet. Vi tåler en nominasjonskamp. Debatt skal jeg tåle, og det tåler demokratiet i Oslo Arbeiderparti. For nå overlates beslutningen til nettopp partidemokratiet.

Dagsavisen har tidligere skrevet at det gikk mot kampvotering om sikker stortingsplass i lokallaget. Al-Samarai og Gunaratnam pekte seg ut som de to mest populære kandidatene blant partilagene i Oslo Ap.

Gunaratnam ble trukket fram som den suverent foretrukne kandidaten for AUF. Nettopp ungdomspartiet kan bli jokeren i kampen om sikker stortingsplass.

Mangfold

I en pressemelding skriver Oslo Arbeiderparti at nominasjonskomiteen, ledet av tidligere byråd Tone Tellevik Dahl, har hatt som mål å komme fram til en enstemmig innstilling.

– Vi jobbet hardt for å få til en enighet og brukte god tid. Vi har prøvd å ivareta tilbakemeldingene til partilagene og AUF. De har pekt på flere kvinnelige toppkandidater enn vi har plasser, sier Tellevik Dahl til NTB.

Hun sier flertallet ønsket å fornye tilliten til kvinnene som stilte seg til rådighet i 2017 og påpeker også at Al-Samarai er den eneste på lista med «ordinært arbeid».

– Hun har også en litt annen bakgrunn enn Kamzy. Hun kom som flyktning, har bodd i kommunal bolig og har erfaring med å leve på få midler. Hun kan lett identifisere seg med mange som Aps politikk ønsker å hjelpe, sier Tellevik Dahl.

Gunaratnam har dessuten allerede en politisk plattform i Oslo-politikken, påpeker hun.

– Mindretallet får svare for seg selv, men de har vært opptatt av at Kamzys popularitet, sier nominasjonskomiteens leder.

Mari Morken er én av de to i nominasjonskomiteen som støtter Gunaratnam og mener hun er en god representant for Groruddalen og har bred appell.

– Et overveldende flertall fra partilagene har spilt inn et ønske om Kamzy på andreplass. Det kan vi ikke neglisjere. Vi tror Kamzy er den beste til å hente velgerne vi trenger for å vinne stortingsvalget i 2021, sier hun til NTB.

Morken tror et flertall på nominasjonsmøtet vil støtte Gunaratnam, og at hun dermed vil få andreplassen til slutt.

Ikke sikker

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (56) er nominert på tredjeplass, mens Trine Lise Sundnes (50), som tidligere har vært forbundsleder for Handel og Kontor, foreslås som nummer fire.

Lederen for Oslo Ap, Frode Jacobsen (52), er nominert på femteplass, som regnes som en ikke sikker plass.

Siri Gåsemyr Staalesen, som sitter på Stortinget i dag, er nominert som nummer seks på lista.

Arbeiderpartiet fikk inn fem stortingsrepresentanter ved valget i 2017, men nylig har én av dem, Jan Bøhler, meldt overgang til Senterpartiet.

Jacobsen sier han har tro på at Oslo Ap kan få inn minst fem representanter også ved neste valg.

