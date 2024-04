Fram med pubskoa

---

5

Bristol Pub

Kristian IVs gate 9, 0164 Oslo

Kontakt: hotelbristol.no

Mat 5

Meny 5

Miljø 4

Service 5

Prisnivå 4

---

De siste årene har vi sett flere eksempler på at hoteller i Oslo har skjønt nytten av å ha et bredt tilbud ikke bare for gjestene, men også for vanlige byvankere. Hotel Bristol midt i Oslo sentrum har ikke akkurat manglet tilbud på spise- og drikkefronten, og Bristol Grill, Vinterhaven og Bibliotekbaren har i årtier har vært blant byens mest legendariske vannhull og spisesteder. Nå skal hotellet vinne et nytt og bredt publikum med Bristol Pub.

Hjørnegården Kristian IVs gate 9 har sett det meste både løse og faste fugler opp gjennom årene. Her lå berømmelige «Leppa» over flere etasjer en gang for veldig lenge siden, og i første etasje ut mot gaten har det skeive miljøet hatt sine stamsteder. Det siste av dem var Elsker, som nå har flyttet et steinkast lenger bort i samme gate.

Bristol Pub er noe annet, en i utgangspunktet «brun» gastropub med fotball eller peisild på TV-skjermene, et stort ølkart, en sentral og iøynefallende bardisk og møbler i designet liksomgammel brun teak. De kaller det en ny «fun corner», og vi ser allerede at her blir det stor uteservering når vinteren en gang slipper taket. Inne ser stedet striglet og «fake» gammelt ut, men fortsetter Bristol Pub å være så ettertraktet som nå, blir slitasjen fort ekte. Vi liker å tro at det er maten som gjør at stedet er stappende full selv på en hverdag.

Bristol Pub ligger på hjørnet av Kristian IVs gate 9. (Byløvene )

Oslo mangler ikke gastropuber, selv om et par av kjedene har gjort sitt for å ta livet av trenden med de hyggelige stedene med god mat. Derfor visste vi ikke helt hva vi skulle tro da noen sa at Bristol Pub hadde byens beste burger. Nykommeren på hjørnet, stedet som vil være brunt, men som egentlig er en helt nyopprettet hotellpub?

Byløvene måtte teste påstanden, og måtte bare gi seg over. Lokalet sydet denne kvelden, og alle bord var i utgangspunktet bortbestilt. Hyggelige og travle servitører visste likevel råd, og da vi fikk menyen i hendene ble det kjapt klart at dette var mer en bistro eller britisk pub enn en norsk gastropub på det jevne.

En krittavle opplyste om at her er det østers å få om man ønsker. Oksekjakene er braisert i porterøl, og hva står det her? Jo, det står da bacalao? Også tilbudet av vegetar på menyen får godt godkjentstempel, med flere hovedretter som karamellisert blomkål og bakte rødbeter med chevreost. Klassiske vegetarretter kanskje, men ingen selvfølge ennå at steder som dette har et vegetartilbud som her toppes med Bristol Beyond Burger, et plantebasert alternativ til det selv betjeningen hvisker om som kronen på verket. Burgerne.

Bristol Pub leverer både pubstemning og pubmat på høyt nivå. (Byløvene )

Byløvene velger «husets», en Bristol Classic Smashburger, som loves å være nettopp det. Klassisk dressing, cheddar og sylteagurk. Kjedelig? På ingen måte! Letter den fra tallerkenen? Brødet er tykt, men luftig og smaksrikt, og så lett at det formelig hadde lettet fra tallerkenen om det ikke var for det møre, saftige og kjøttet som er perfekt kvernet og grillet. Dressingen renner tykt, osten er sjenerøs og det er egentlig bare å gi seg over. Jo, Bristol Pub leverer burger på toppnivå. Ølen, Bristols egen Vienna Lager er gyllent, lett og leskende til.

Vi satser også på en annen klassiker, selveste vannprøven når det kommer til puber på dette nivået: Fish & Chips. Her loves det torsk stekt i ølrøre, og med karriremulade samt grønne erter og selvsagt chips, Sistnevnte er sprø, passe tynne og kommer i så store mengder at en vedhogger ville begynt å stable med det samme.

Remuladen som smaker godt av karri kunne med fordel vært i en egen skål og ikke på kanten av chipsen. Vi savnet også en sitron å skvise over, men ertene hadde syren som ga brodd til retten. Og fisken under det gylne og perfekte «skallet» skivet seg perfekt og holdt hva menyen lovet. Fiskesmaken fersk og nydelig.

Bristol Pub er kanskje ny, og fortsatt litt steril, men maten er verdt turen, og nærheten til resten av byen, til teatrene, kinoene og videre uteliv er perfekt. Mange vil få en ny favoritt på et velprøvd hjørne.

