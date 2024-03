Stor test av matbodene på Barcode: – Er dette frysepose-fries?

De fleste storbyer med respekt for seg selv har en skikkelig mathall. Oslo har fem. Denne formiddagen med vår i lufta tok byløvene turen til Barcode streetfood. Mathallen ligger i hovedstatens nye finansdistrikt omkranset med arkitektoniske nybygg. En kort spasertur fra Operaen, Sørenga og det nye Munch-museet. Perfekt om man vil ha en kjapp lunsj eller middag, kanskje også om man er turist i egen by?

Byløvene på Barcode Streetfood (Byløvene )

Burgerne er i hvert fall greasy hos Dirty Vegan hos på Barcode Streetfood. (Byløvene )

Plantebasert junk food

Dirty Vegan er en relativ nykommer på streetfood-arenaen. Den lille kjeden lover junkfood med hundre prosent god samvittighet. All maten skal være plantebasert, også ost og bacon. Spennende!

– Den ser «greasy» ut!

Den ene byløven ser forventningsfull på den andre. Kanskje han angrer litt?

– Salaten har sett sine beste dager. Burgeren er i hvert fall «dirty», og den er god til å være vegansk. Det er kanskje noe litt selvmotsigende med at en plantebasert rett skal være junkfood.

– Jeg synes det smaker litt soya, men dette skal være korn. Det hele er litt unyansert og flatt, og hadde jeg skulle spist denne på vei hjem fra byen, ville jeg ikke vært helt fornøyd, som på sett og vis er en målestokk for skikkelig god junk food. Brødet er litt tungt og helheten trekker litt ned, men for en veganer vil nok dette være en ok burger.

Føles det sunt, da? Ikke egentlig.

Minus for manglende glutenfrie alternativer.

---

4

Dirty Vegan

Vi spiste: West Coast burger

Pris: 169

---

Khab Thai serverer mye ris på Barcode Streetfood. (Byløvene )

Mest ris – lite curry

Khab Thai har trolig blitt hovedkonkurrenten til populære Peppern. Her får du et utvalg thairetter. Selv anbefaler matboden pad thai, men vi våger oss heller på en rød curry. Tilfeldigvis ramler det en turgruppe inn i mathallen, som åpenbart har samme planer som løven.

– Kommer den snart, eller?

Da vi bestilte, skulle maten være ferdig i løpet av seks minutter. To runder med masing og femten minutter senere sto curryen på bordet.

– Det er overveldende mye ris her. Jeg synes det er best når take away restaurantene skiller ris og rett.

– Enig der. Asiatiske smaker skal være friske og det er litt feil å sause det sammen i en stor skål, svarer sjefløven.

– Det er kyllingfilet med skinn, ikke kyllingbryst, og smakene er ikke helt balansert. En god curry skal balansere perfekt mellom søtt, salt og syrlig, denne heller litt mye mot det salte, og det er litt lite grønnsaker. Kun bambus. Det blir litt kantine-curry, rett og slett.

Pluss for glutenfrie alternativer. Minus for stiv pris og ventetid.

---

3

Khab Thai

Vi spiste: Red Curry

Pris: 185

---





Stiv pris for kjøtt dandert på salatblader. Helt Texas på Barcode Streetfood. (Byløvene )

Sunn og god junk food – går det an?

Helt Texas er også en forholdsvis ny matbod. Ulike former for pulled kjøtt kan være utrolig godt om tilbehøret spiller på lag, og helheten danner en balansert smaksopplevelse.

Retten er liten, og det er litt uvisst om det er en siderett, hovedrett eller mini-lunsj. Mett blir man nok neppe.

– Stiv pris for kjøtt dandert på salatblader, men pluss for at den kom tidlig. Det er jo pulled beef med romanow miks. Kjøttet har også en litt underlig bismak og rar konsistens. Dette var triste greier. Det skal ikke være så kjedelig å være sunn. Ble det litt urettferdig å anmelde denne? Kanskje vi skal prøve dirty fries»?

Byløvene tenker at det kanskje ble litt urettferdig å anmelde det sunne alternativet til en matbod som Helt Texas. Vi bestemmer oss derfor for å gi dem en ny sjanse og bestiller nettopp en dirty fries.

---

2

Helt Texas

Vi spiste: Wyatt`s beef salad

Pris: 179

---

Dirty fries ble Helt Texas da Byløvene testet Barcode Streetfood. (Byløvene )

Dårlig uttelling for Helt Texas

Sjefsløven tar på seg oppdraget med å forsøke å rette opp det dårlige inntrykket. Dirty fries denne gangen! Retten ser påfallende lik ut som den forrige, med unntak av at kjøttet er dandert på fries, og ikke romanosalat.

– Er dette frysepose-fries? Dette smaker litt eddik. Eller er det sitron? Alle smaker glir litt inn i hverandre. Denne er ikke god! Den er heller ikke frisk.

Den nye sjansen gir dårlig uttelling for Helt Texas. Klar toer, er dommen. Sorry, Helt Texas, vi prøvde!

---

2

Helt Texas

Vi spiste: Dirty fries – pulled pork

Pris: 169

---





Samosa eller fisk? Byløvene var slett ikke sikker da de besøkte Barcode Streetfood. (Byløvene )

Bastant fisk på Baccalao

Alle mathaller med respekt for seg selv byr på fish and chips. Barcode Streetfood er intet unntak.

– Denne var litt for salt. Fisken … hele greia er litt bastant. Det er god fisk, men er litt for hardt fritert.

– Ser ikke fisken litt ut som samosa? Skal den egentlig det?

– Hehe, nei, det skal da se ut som fisk! Tilbehøret, hva skal vi si om det? Jeg savner kapers og tartarsausen er også litt salt. I min bok skal bør det også være ertepuré til. Alt i alt er jeg lite imponert.

Minus for stiv pris. Dette er lite for pengene!

---

3

Bacalao til Folket

Vi spiste: Fish and chips

Pris: 199

---

Butter Chicken fra Der Peppern Gror på Barcode Streetfood. (Byløvene )

Gammel favoritt med dårlig dag

I håp om å komme med en genuint god anbefaling går turen innom den gamle favoritten Der Peppern Gror. Butter chicken har tidligere fått femmer av Dagsavisen da vi anmeldte matbodene på Øya i sommer. Forhåpningene er derfor høye.

Maten kommer raskt. Det var en lettelse etter å ha ventet 15 minutter hos konkurrenten.

– Dette er en gammel favoritt som har tapt seg litt siden sist. Smaken er litt spiss og sausen er litt tomatbasert. Sausen er også litt tynn og mangler kick. Indisk saus skal jo ha litt konsistens, denne er på en måte litt vannet ut. Pappadumen er også litt vassen. Dette var nok en dårlig dag for Peppern.

Minus for at man heller ikke her skiller ris og rett på en optimal måte. Kanskje Barcode kan vurdere å innføre tallerkner med to deler?

---

4

Der Peppern Gror

Butter chicken

Vi spiste: Pris: 175

---

Senegal leverer og redder dagen på Barcode Streetfood. (Byløvene )

Det beste til sist - en overraskelse

– Dette er avispapiret fish and chipsen fra tidligere skulle ha ligget i, sier den ene byløven.

– Denne wrapen er tung. Mmm … men dette er godt! En strålende vegetarrett av bønnestuing med jackfruit, og salaten er frisk. Lefsa er tykk, men smakfull. Det er mye smak, mye krydder. Dette er vestafrikansk mat i et jafs, med overraskende smaker hvis man ikke har testet det før.

– Dette er en tung rett, mye mat, veldig smaksrikt og et veldig godt alternativ for vegetarianere. Det beste hittil!

---

5

Fulani

Vi spiste: Ndame wrap

Pris: 159

---





Vi testet ikke: Meraki, Tunco, Yokocho og Taquitos. På Barcode streetfood finner du et rikt utvalg av øl, vin og cocktails.