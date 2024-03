Happy Happolati

---

5

Happolati

St. Olavs plass 2, Oslo

Kontakt: happolati.no

Mat 5

Meny 5

Miljø 5

Service 4

Prisnivå 4

---

Latteren stiger fra bordet ved siden av. Skuldrene er lave, maten er borte fra bordet og nå skyves stolene tilbake og det strekkes på beina. Vi kjenner følelsen. Happolati kan virke litt streng sånn utad, men få steder på samme ambisjonsnivå skaper den samme «hjemmefølelsen». Happolati er for øvrig et navn som får mange til å stusse, og nei, det er ikke japansk selv om menyen er inspirert av det asiatiske. Mange tilreisende smiler bare de hører ordet, og forbinder det med «happy». Men egentlig er navnet en hvit løgn.

Restauranten tok i sin tid over lokalene fra Erlend Ramsviks legendariske Ylajali på St. Olav plass. Ylajali var kvinnen Knut Hamsuns hovedperson i «Sult» svermet for. I en tilfeldig passiar med en fremmed påstår den navnløse i «Sult» at gården eies av Ylajalis far, J.A. Happolati, oppfinneren av den elektriske salmebok.

I dag, åtte år etter starten, er det ingen salmer, verken akustiske eller elektriske, å spore i de renskårne lokalene der den gamle 1800-tallsstilen skimtes i rommets inndeling blant rene flater og nordisk eleganse. Og selv ikke Hamsun ville gått sulten herfra, for maten og bordet fanger fortsatt.

Happolati ble etablert i det man kan kalle en første gullalder for litt finere spisesteder i Oslo, og ser ut til å ha tålt turbulensen i mellomtiden godt. Et oppslag et annet sted i byen om arrangementer som «Late Night Happolati» på utvalgte kvelder, med åpent kjøkken fra halv tolv om kvelden til godt ut på natta, kan likevel tyde på at de forsøker å gå nye veier. Denne kvelden stenger imidlertid kjøkkenet langt tidligere.

Fisketaco med piggvar á la Happolati. (Byløvene )

Byløvene ankommer uten bordreservasjon, men på et tidspunkt da to personer lett kan skvises inn. Fra menyen kan man velge blant 8-retter til 1025 per person og en 6-retter til 895 per person. Mange av rettene finnes også à la carte, og det frister ofte mer enn full pakke om man i tillegg kan trekke fra og mikse litt fra de faste menyene. det kunne vi, selv om servitøren denne kvelden ikke viste seg fra en særlig sjenerøs side. Ikke uvennlig, men heller ikke spesielt imøtekommende. Vi valgte å starte med østers, Fin de Claire var utvalget, med vinaigrette av ingefær og eple. Er det litt for søtt tenker vi ved første munnfull? Men nei, her er det flere nivåer og snart slår friskheten inn og framhever salt- og mineralsmaken i østersen. Det er rett og slett en perfekt start.

Fra utvalget velger vi Udon Nudler, de tykke nudlene som ofte er å finne i det koreanske kjøkkenet og som skal by på både tyggemotstand og letthet. Her kommer det som en smaksrik umamirett overstrødd med urter og latent av skalldyr- og soyasmaker som framhever nudlene. Kall det gjerne perfekt «dagen derpå»-mat, du vet den du kan gafle i deg i store porsjoner. Her er den mest som en svært god appetittvekker for det som skal komme.

Skrei og curry på Happolati. (Byløvene )

To av de neste rettene skinner som stjerner på Happolati. Den første en av signaturrettene, en fisketaco som kommer som to munnfuller fulle av kraftige smaker. Fisken er den beste som tenkes kan, piggvar, og her ligger den i en nydelig miks av sesam og stedets dressing på små knakende sprø salatblader, det hele så superdigg at man kunne spist et helt måltid bare av disse.

Det skal fortsette i det asiatiske hjørnet, denne gangen med tradisjonelle dumplings, mn som når de er perfekte og langt fra vanlige er noe av det beste man kan få. Her forteller retten også noe om de lave skuldrene i det ellers noe stringente Happolati-lokalet, kort sagt et kjøkken som leverer mat som både kan grise til og føles utover smakene. Filodeiginnpakningen er perfekt lett og tynn. Fyllet med skalldyr, kan det være kamskjell?, har små sting av stekt sesam, vårløk og mildt varmende chili som ikke overdøver. Det er litt som med Udon-nudlene, at selve retten er stjernen og ikke framhevingen av enkelte ingredienser. Utførelsen er håndverk på høyt nivå.

Nudlene frister hos Happolati. (Byløvene )

Det samme kan slås fast om det som blir vår hovedrett, Skrei & Gul Curry, en fiskerett som med den rike currysausen er helt vidunderlig. Skreien er kanskje en anelse for mye kokt, og flaker seg ikke til saftig perfeksjon, men smaken er akkurat som den skal være og sausen til retten som er overstrødd med karse kunne vi spist med skje.

Det beste komplimentet vi kan gi er at mye vil ha mer. Vi ber om en rett til som ikke ble bestilt da vi kom. Vår servitør noterer stille og forsvinner. Og blir borte. Når vi forsiktig spør en liten stund etterpå er beskjeden tilbake at kjøkkenet var stengt. Ingen «beklager», og ingen nattmat på Happolati denne kvelden.

