Politiet melder at de fredag kveld, 6. november, fikk melding om støy fra en leilighet i Oslo hvor det også skulle være et stort antall festdeltakere til stede. Da de kom til stedet traff de flere personer i leiligheten og på vei ut. Det viste seg at det var blitt avholdt en fest med flere enn ti personer i leiligheten. Saken ble anmeldt.

Det skulle vise seg å bli dyr moro. Nå er festarrangør bøtelagt med 10.000 kroner for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med mer enn ti deltagere i Oslo.

Kan straffeforfølge

Politiet opplyser at de også kan straffeforfølge deltagerne på en slik sammenkomst, og at de nå jobber videre med å identifisere de som har vært tilstede på den aktuelle festen.

«Vi håper den gode innsatsen hos innbyggerne i politidistriktet fortsetter, slik at smittetallene reduseres og politiet kan bruke tiden til bekjempelse av kriminalitet for øvrig» skriver politiet på sine nettsider.

Der kan man også raskt orientere seg om hva det vil koste for den som bryter reglene for smittevern. Selv om det finnes noen grove brudd på reglene ser Oslo politidistrikt at påbud stort sett følges, og at folk i hovedstaden holder seg hjemme og bruker munnbind der det er påbudt.

Politiet samarbeider med kommunen, og vil spesielt ettergå og være oppsøkende der hvor helsemyndighetene ser at smitten er størst. Som følge av skjerpede innreiserestriksjoner er det økt kontrollvirksomhet ved grensene. I vårt distrikt gjelder dette Oslo havn.

Her er eksempler på bøtesatser:

Sentrale bestemmelser

* Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet: 20.000 kroner

* Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet: 20.000 kroner

* Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet: 20.000 kroner



Lokale bestemmelser Oslo

* Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende: 2.000 kroner

* Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer: 2.000 kroner

* Brudd på plikt til å bruke munnbind for passasjer i taxi/for sjåfør når denne har passasjer i taxi: 2.000 kroner

* Arrangere et privat arrangement med flere enn 10 deltakere hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst en meters avstand: 10.000 kroner. Delta på et slikt arrangement: 5.000 kroner. (ved grove overtredelser kan bøtesatsen dobles)

* Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder: 20.000 til 50.000 kroner.

