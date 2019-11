Da Erik Andersen bestemte seg for å gå av med pensjon i 2016, fikk han med seg en erfaren politimann som skulle overta hans stilling.

I ett år overlappet de hverandre. Men da leder for forebyggende enhet, Geir Tveit, oppnådde pensjonsalder, og ikke fikk fortsette, selv om han ønsket det, sa også kollegaen som tok over etter Erik Andersen takk for seg, og gikk over i pensjonistens rekker, som er 57 år i politiet.

– Det er alvorlig at ikke politiet satser mer på forebyggende opp mot de flerkulturelle miljøene, sier Andersen.

Frykter det vil smelle

Han er redd voldsepisoder lignende det vi har sett i Sverige, og han frykter det også vil smelle i Oslo.

Erik Andersen var kjent som politi-imamen, og hadde et unikt forhold til de flerkulturelle miljøene i Oslo.

I indre Oslo by er det rundt 25-40 moskeer. I hele Oslo rundt 40.

Da en somalisk kvinne ble skutt av politiet på Grønland i 2015, var det en ren lynsjestemning i det flerkulturelle miljøet i området, som skulle ta politiet, forteller Andersen.

– Jeg ble ringt etter og fikk løst konflikten. Jeg hadde et ansikt i miljøet, og folk stolte på meg, sier Erik Andersen.

Han hadde, og har, en genuin interesse for forebygging i det flerkulturelle miljøet, og frykter konsekvensene nå som ingen er der til å gjøre jobben han og kollegaene har gjort.

– Dette er en miljø det er vanskelig å komme inn i. Jeg brukte over et år med jevnlige besøk for å bli akseptert og skape tillit, sier han.

Økt voldsbruk

– Fra mitt ståsted er forebygging en veldig viktig del. Vi ser stadig råere voldshandlinger, og respekten for politiet synker. Mange av de helt unge har ikke foreldre som kan forklare dem hva som er rett og galt, og forklare konsekvenser av valgene de gjør, og få dem på rett kjøl. De trenger voksenpersoner og politiet for å forklare dem det, sier Andersen.

Da Andersen var aktiv i politiet var han opptatt å være tilstede i miljøene. Ikke bare rykke ut når noe var galt.

– Jeg har ved flere anledninger hatt ulike prosjekter med innvandrerungdom hvor jeg har brukt naturopplevelser som en spenningsarena med gode resultater, sier Andersen.

Fikk ikke fortsette

Geir Tveit var leder for forebyggende enhet på Grønland politistasjon, og sjefen til Erik Andersen.

Han fylte nylig 60, og ønsket å fortsette. Men fikk ikke lov. Da valgte også en annen kollega, som er 57 år, å pensjonere seg.

– Jeg skal ikke overvurdere vår egen betydning, men det er klart at det er negativt. Nå har vi ingen som lenger er så tett på miljøet som det Erik og kollegaen har vært, sier Geir Tveit til Dagsavisen.

– Sett i lys av det som har skjedd den siste tiden, med voldshandlinger og bilbranner: Selv om vi ikke vet så mye om disse bilbrannene, og om det er en sammenheng: Det er det ikke bra at vi ikke lenger har noen som kan snakke med miljøet på samme måte som tidligere, sier han.

Han ønsker at politiet skal være tettere på ungdomsmiljøene.

– Denne type forebygging hvor erfarne, dedikerte tjenestepersoner får arbeide tett på slike miljøer, blir ikke satset på i forhold til svært mange andre områder i politiet. Unge forebyggende blir brukt til all type politiarbeid, som hindrer disse i å være tett på ungdomsmiljøer. Der var vi mye bedre for inntil 2-3 år siden, sier Tveit.

– Vi må være på den arenaen hvor folk møtes. Og ikke bare kjøre rundt i en politibil og møte opp når noen slåss, sier han.

Prioritert oppgave

Politiinspektør Rune Solberg Swahn ved felles enhet for forebygging Oslo Politikammer har sett Andersen og Tveits uttalelser, men er ikke enig i deres beskrivelse av politiets forebyggende arbeid.

– Dette får stå for to pensjonerte politimenns egen regning, sier Swahn til Dagsavisen.

– Forebyggende er høyt prioritert hos politiet. Vi har mange som jobber med mangfold, og vi har en god dialog med miljøene, sier Swahn.