Onsdag formiddag tok Dagsavisen kontakt med Justisdepartementet og spurte om hvorfor ikke innsatte i norske fengsler kan motta besøk, når samfunnet ellers åpnes opp.

12.55 kom svaret fra departementet kommunikasjonsavdeling.

»Mæland skal svare stortinget før hun svarer pressen».

Rett etter sendte departementet ut en pressemelding, hvor de skrev at det nå tilltates besøk igjen.

«Regjeringen foreslår at innsatte skal nektes besøk kun dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet vil gjøre det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

– Situasjonen er langt mer oversiktlig nå enn den var i mars. Derfor er det rimelig at kriminalomsorgen nå vurderer konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Engasjert

– Å nekte innsatte besøk, er et stort inngrep i kriminalomsorgen, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV) til Dagsavisen.

Han tok opp spørsmålet med Monica Mæland i et skriflig spørsmål han nylig sendte til justisministeren.

«Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet sier til NRK 5.5. at de først vil vurdere i midten av mai om innsatte igjen kan få besøk. Hva er begrunnelsen for det strenge besøksforbudet i fengslene i en tid da flere smittevernrestriksjoner mykes opp? Hvordan mener justisministeren at besøksforbudet kan forsvares i lys av de negative konsekvenser dette har for rehabiliteringen?»

Slik forklarer Eide spørsmålet:

«I en tid da myndighetene gradvis åpner opp det norske samfunnet både med hensyn til skole, barnehager, forsamlinger og arbeid vil det kreves en svært god begrunnelse for å opprettholde et besøksforbud i fengslene, som kan gjennomføres svært kontrollert. For de innsatte kan dette oppleves som en forverrring av soningsforholdene, noe som kan svekke mulighetene for god rehabilitering».

Spørsmålet fra Eide ble nettopp sendt, og han har naturligvis ennå ikke fått noe svar fra Mæland.

Svaret fikk han derimot i form av pressemeldingen onsdag ettermiddag.

SV vil også sende et spørsmål i etterkant av revidert nasjonalbudsjett.

– Det vil bli noe slik som dette, sier Eide.

«Kriminalomsorgen har vært svært restriktiv med hensyn til besøk til innsatte. Hvor mye midler vil det nå settes til smitteverntiltak for tilrettelegging av normale besøksrutiner i fengslene?»

Hjerteskjærende

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag var det satt av sju millioner kroner til IKT-løsninger som nettbrett og telefoner for at innsatte skal ha kontakt med pårørende.

– Innkjøp av sikret IKT-utstyr som nettbrett og telefoner har blitt nødvendig for å la de innsatte holde kontakt med pårørende og advokat, samtidig som kriminalomsorgen ivaretar de pålagte smittevernhensynene, sa Monica Mæland da budsjettet ble presentert.

– Vi applauderer dette forslaget, men det tar ikke bort behovet for fysiske besøk, sier Eide.

– For de innsatte oppleves det som en betydelig tilleggsstraff at de ikke får ta imot besøk. De er ikke slik at man blir mindre glad i en mor eller far som sitter i fengsel. Derfor er det hjerteskjærende at barn over lang tid ikke får besøke dem de er mest glad i, sier Eide.

Skal tilbake

En dag skal innsatte i fengslene tilbake til samfunnet, og Eide mener at koronakrisen har satt rehabiliteringsprogrammet tilbake.

– De som har det verst, er de som også mest sannsynlig føler seg mest glemt, og ikke blir tilgodesett i samfunnet. Under den krisen vi har vært i nå, har mange fengselsansatte vært i karantene, noe som har betydd mer innlåsing, og færre aktiviteter for de innsatte. Skal man være rustet til et godt liv utenfor murene, er det grunnleggende med et godt rehabiliteringstilbud og fellesaktiviteter mens man er innenfor, sier Eide.

– Mens man de siste par månedene har funnet tilskudd til gode formål som rederier og flyselskaper, er det ikke funnet penger til styrking av kriminalomsorgen, sier stortingsrepresentant Petter Eide.