Ap-topp angriper Venstre, men holder samarbeidsdøra åpen

– Venstre må skjerpe seg i miljøpolitikken for at jeg skal anbefale et samarbeid med dem, sier miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti Andreas Halse til Dagsavisen.

Fredag forrige uke skrev Dagsavisen at Miljøpartiet de grønne i Oslo er i samtaler med Venstre. Venstre har åpnet for å samarbeide med MDG, noe miljøpartiet har vært nysgjerrige på. Samtalene har fortsatt denne uken.

Inntill nå har Arbeiderpartiets politikere vært stille om saken. Men nå tar Halse bladet fra munnen, og kommer med tøffe motkrav for at Ap skal samarbeide med Venstre. Og han angriper Venstre der det gjør vondest, i miljøpolitikken.

– Venstres iver etter å bygge ut E18 er underlig å se på fra noen som kaller seg et miljøparti. Og hele trehuggerunden i valgkampen var patetisk. Særlig når de samtidig skal gå inn for å hugge 380 trær og øke trafikkbelastningen i Oslo gjennom E18-utbygging, sier Halse.

Byutvikling og miljø

Han understreker at han uttaler seg som miljøpolitisk talsperson for Ap i bystyret, og at det ikke er gjort vedtak om saken i partiet.

Han mener også at Venstre har vært for slappe i byutviklingspolitikken.

– Venstre sier de er for miljøvennlig knutepunktutvikling, men hver gang vi snakker om konkrete forslag som Majorstua, Hovinbyen og Marienlyst sier Venstre nei gang etter gang. De stemte også imot Future Built-prosjektet på Manglerud vi har jobbet med i mange år, og er et eksempel på et miljøvennlig boligprosjekt vi trenger flere av, sier Halse.

I Dagsavisen onsdag gikk nyinmeldt MDG-er Erik Solheim og talsperson i Grønn ungdom og nyinnvalgt bystyrerepresentant Hulda Holtvedt til angrep på Rødt og Rødts miljøpolitikk, samtidig som de roste Venstre. De blir irrettesatt av Halse.

– Analysen er litt rar. De gangene Rødt har blitt et problem i miljøpolitikken har det vært fordi de har stemt sammen med Venstre. Det er vanskelig å se at løsningen er mere Venstre-politikk, sier Halse, og legger til:

– Folk må huske at noe av grunnen til at vi ikke fikk til et grønt skifte i Oslo tidligere var at Venstre satt på vippen. Ting som sykkelveier og rushtidsagift har SV og Ap vært for lenge. Valgseieren i 2015 ga oss muligheten til å gjennomføre god miljøpolitikk fordi vi kunne samarbeide med MDG. Forutsetningen for det hele var at Venstre ikke lenger satt på vippen i bystyret.

Rødt eller Venstre?

– Jeg syntes generelt det har vært greit å samarbeide med Rødt om miljøpolitikken. Men jeg oppfatter heller ikke Rødt som en sterk pådriver for en bedre miljøpolitikk. Det gjør jeg ikke fra Venstre heller, sier Halse.

– Foretrekker du at byrådet skal fortsette sitt samarbeid med Rødt, eller at dere skal innlede et nytt samarbeid med Venstre?

– Det viktigste er at de tre byrådspartiene lander en god byrådserklæring. Også ser jeg store muligheter for å samarbeide i mange saker med både Rødt og Venstre. Det er åpenbart at når Venstre orienterer seg bort fra Frp gir det nye muligheter, og det er bra, sier Halse.