I forrige uke ble det kjent at MDG har snakket med Venstre, som har åpnet for å bli støtteparti for byrådet i Oslo, slik Rødt er i dag.

Nyinnmeldt i MDG og tidligere SV-statsråd Erik Solheim understreker at han ikke ønsker å legge seg opp i de forhandlingene. Men han er svært opptatt av at MDG må tenke på politikk på en ny måte.

Samarbeid

I stedet for å tenke på politikk som delt i en rød og en blå pol må MDG gå i førersetet for å danne en ny, grønn pol.

Og den polen står langt unna fløypartiet Rødt.

– Når media snakker om Rødt snakker de ofte om dem som et grønt parti. Men jeg har aldri sett det partiet vektlegge det grønne. De har ikke tatt innover seg den positive rollen grønt næringsliv spiller. Jeg deler heller ikke deres oppfatning om at alt drives best i det offentlige, sier Solheim til Dagsavisen.

Tidligere SV-statsråd Erik Solheim meldte seg inn i MDG før kommunevalget.

Synet på Venstre er annerledes. Solheim har tidligere vært opptatt av at MDG må markere seg som et blokkuavhengig parti som henter inspirasjon både fra høyresiden og venstresiden.

– Venstre er et parti som selv ønsker å markere seg som et grønt parti. Jeg er ikke imponert over hva de har fått til i regjering, men de har en sterk og lang tradisjon som et miljøparti. Venstre er en opplagt partner for MDG. Men det er også Kristelig Folkeparti og SV. Og Raymond Johansen har vist seg som en strålende miljøpolitiker. Det samme kan man si om Vidar Helgesen. Det finnes grønne krefter i alle partier, sier Solheim.

Offentlig privat

Den tidligere miljøsjefen for FN og utviklings- og miljøvernministeren for SV meldte seg inn i MDG tidligere i år. I dag jobber han som rådgiver for NOREF, og oppholder seg for tida i Ghana.

Han mener Oslo har tatt store, positive skritt i miljøvennlig retning.

– Noe av det må selvsagt Høyre og andre partier ta æren for, MDG har ikke gjort alt, men vi har sett en markant forskjell i miljøpolitikken siden 2015. Grunnen til det er at det kom et parti inn i byrådet som sier at «miljø er det viktigste for oss». Det finnes tusen andre spørsmål i politikken, det handler om hva man prioriterer og bruker forhandlingsmakten til å få til, sier Solheim.

Han mener at MDG har muligheten til å være mer pragmatiske enn å ha et absolutt syn på for eksempel om det er offentlige eller private som bør drive tjenestene i Oslo, som for eksempel Rødt har.

– Jeg har reist mange steder i verden, og min erfaring er at en universaloppskrift på stor suksess er en sterk stat med et dynamisk marked. Begge elementene er fundamentale. Det finnes ingen belegg for å si at alt alltid drives best i utelukkende offentlig eller privat regi, sier Solheim, og legger til:

– Det forrige byrådet hadde en meningsløs privatisering av søppelhentinga der de ga anbudet til noen som knapt hadde kjørt en søppelbil før. Det er fullstendig meningsløst, men det er like meningsløst å legge ned private barnehager eller sykehjem hvis de drives godt av private. Det handler om lederskap, ikke offentlig eller privat eierskap.

– Mindre rødt i Solheim

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke nådig i sitt svar til Solheim.

– Det er kanskje vanskelig å få øye på Rødts miljøpolitikk fra 10.000 fots høyde, som jo er der Solheim stort sett har befunnet seg på «business class» de siste årene, sier Moxnes og fortsetter:

– Jeg tror derimot mange ser at det blir stadig mindre rødt i Erik Solheim, som tar til orde for en miljøpolitikk mer til høyre, og mer tilpasset markedet. Der er ikke Rødt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Erik Solheim er blitt mindre rød.

– Prioriterer ikke miljø

Mulig samarbeid mellom Rødt og MDG var også tema i Klassekampen tirsdag, da i en nasjonal kontekst. Moxnes roper der varsku om den «elitistiske miljøpolitikken» en regjeringsallianse mellom Ap og MDG kan komme til å føre om de kommer i posisjon etter valget i 2021.

– Vi må stå for en rettferdig miljøpolitikk. Dersom de med dårligst råd får regningen for utslippskutt, kan man få brennende bildekk i retur, som i Frankrike, sier Moxnes til Klassekampen.

På Twitter får han svar på tiltale fra talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt:

«Rødt har fremmet 34 forslag siden de kom inn på Stortinget – 3 av dem om miljø. I samme periode har MDG fremmet 47 forslag, hvorav 30 om miljø. Rødt har demonstrert ganske tydelig at de ikke prioriterer klima- og miljøsaken.» skriver Holtvedt som er vara til Stortinget denne perioden.

– Moxnes er ute i dag og er bekymret for MDGs klimapolitikk. Jeg er mest bekymret for at Rødts miljøpolitikk ikke finnes på Stortinget, sier Holtvedt til Dagsavisen og utdyper:

– Rødt har masse god miljøpolitikk i programmet sitt, men det prioriteres ikke i dag-til-dag-arbeidet, sier Holtvedt som også blir fast møtende for MDG i Oslo bystyre denne perioden.

– Stemmer ned miljø

Hun er ordknapp om hvilket samarbeidsparti hun mener MDG bør gå inn for.

– Jeg håper MDG går for de løsningene som gir best miljøpolitikk for Oslo. Så har vi sagt at det blir et rødgrønt byråd, og det blir det, sier Holtvedt som understreker at MDG er enig med Rødt i mye i oslopolitikken.

– Men vi er også uenig i en del ting. De sitter jo i bystyret og stemmer med høyresiden mot masse god miljøpolitikk, som mot Oslopakke 3 og mot 20 millioner til satsing på klimavennlige jobbreiser, sier Holtvedt.

– Bløff

– Det er en bløff fra MDG at Rødt ikke stiller miljøforslag på Stortinget, sier Moxnes.

Han viser til at det faktisk var MDG som var saksordfører på Rødts forslag om en «ny grønn revolusjon» med 15 miljøtiltak. Han viser også til at jernbane blir høyt prioritert i partiets alternative budsjettet.

Også i Oslo mener Moxnes MDG har mye å takke Rødt for på miljøfronten.

– Det var først da Rødt kom inn i budsjettforhandlingene at det ble gratis å reise med kollektivtransport for barn opp til seks år i Oslo, og at barnebilletten ble gjeldende for alle opp til 18 år, sier Rødt-lederen, som selvsagt har fulgt med på MDG og Venstres tilnærming i Oslo.

– Jeg synes det er litt underlig at når vi for første gang på 50 år har fått gjenvalgt et rødt styre i Oslo, så bruker MDG tid på å gå til et borgerlig parti framfor å samarbeide med oss.

