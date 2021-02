Det er registrert 90 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 19 flere enn dagen før, og 26 flere enn snittet den siste uken.

Samme dag forrige uke ble det registrert 59 smittetilfeller, så økningen er betydelig.

Stovner bydel har ikke lenger det høyeste smittetrykket. Det finner vi i bydel Bjerke med 236 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224 smittede og Stovner er på tredje i smittetrykk med 222 smittede per 100.000.

Smittetallet er under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Her er det lavest med 59, fulgt av Nordre Aker med 60.

Totalt er 18.201 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.500, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Les også: Ingen smittede beboere på noen av Oslos 38 sykehjem

Høyeste smittetall på mer enn tre uker

Det siste døgnet er det registrert 425 koronasmittede i Norge. Det er 161 flere enn dagen før og 154 flere enn samme dag i forrige uke.

Tallet er over dobbelt så høyt som snittet den siste uken. Sist gang det ble registret så mange nye smittede var 20. og 21. januar med henholdsvis 422 og 431 smittede.

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 66.236 koronasmittede personer her i landet siden utbruddet startet i fjor. Det viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.753 nye smittetilfeller i Norge. 3,5 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

221.819 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 66.178 personer har fått dose nummer to.

80 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

Les også: I denne bydelen har smitten eksplodert over natta