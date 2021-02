Det er store forskjeller i smittetrykket mellom ulike bydeler i Oslo. I de aller fleste månedene siden koronaen kom til Oslo har det vært Stovner og Søndre Nordstrand som har hatt høyest andel smittede. I disse bydelene har derimot trenden snudd noe, og her har smittetallene sunket kraftig de siste ukene.

En bydel som derimot lenge har ligget blant bydelene med lavest andel smittede, men der smitten nå er på full fart på vei oppover er bydel Sagene sentralt i Oslo.

Fra tirsdag til onsdag denne uka så man i bydel Sagene et enormt smittehopp, med nesten en seksdobling av smittetallene over natta. Det viser koronaoversikten til Oslo kommune.

Smittetall for bydel Sagene. Faksimile: Oslo kommune

Til bydelsavisa Sagene Avis sier bydelsdirektør i bydel Sagene at de ikke har funnet bevis for at smitteeksplosjonen er knyttet til et større utbrudd.

– Bydelen hadde i går et stort antall registrerte smittede. I tillegg til hjemmetjenesten så er det smittetilfeller i tre barnehager og ved to av skolene i bydelen. Vi jobber nå med kartlegging av smitteveier for alle indekser, men har foreløpig ikke kunnet påvise sammenhenger som tyder på at dette handler om et større utbrudd, sier Sanden til Sagene Avis.