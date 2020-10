Fredag ble det registrert 41 nye smittetilfeller, mens det lørdag ble registrert 36 nye smittede.

Antall registrerte smittede i hovedstaden er 603 de siste 14 dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

Det er fremdeles flest menn som er rapportert smittet i Oslo i perioden, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 224 tilfeller.

Det er fortsatt bydelene St. Hanshaugen og Stovner som har flest smittede, med henholdsvis 161,8 og 135,1 smittede per 100.000 innbyggere.

Det var ved midnatt registrert 14.456 koronasmittede personer i hele landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 95 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 173 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.