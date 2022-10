Lastebilsjåfør skadd i velt ved Bygdøy – E18 stengt

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.31.

Ifølge politiet kom lastebilen kjørende fra sentrum mot venstresvingen under Bygdøylokket på E18. Lastebilføreren verken svingte eller bremset opp før svingen, men kjørte rett fram og opp på vollen. Der traff han flere trær og stolper og bilen falt ned på siden slik at den sperrer begge kjørefelt.

Det er oljelekkasje i veibanen og flere nedkjørte trær og strømtolper.

Lastebilsjåføren var bevisstløs etter ulykken, og ble først betegnet som kritisk skadd.

I en oppdatering klokken 6.50 mandag morgen skriver politiet at tilstanden til mannen er stabil, og at han ikke lenger regnes som kritisk skass.

Det lekket olje i veibanen, og det jobbes med å få dette ryddet opp. Mandag morgen er trafikken i gang i retning sentrum, mens omkjøring for trafikken i utgående retning går via Bygdøy allé over Bygdøylokket.

