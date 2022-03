Dior åpner i Oslo: – Gjør byen relevant igjen som shoppingdestinasjon

Plakatene har lyst mot forbipasserende i hovedstaden i ukevis: her åpner Dior våre/sommeren 2022 Butikken vil ligge i Nedre Slottsgate 13-15, samme gate som Saint Laurent, Jimmy Choo, Gucci og den nye store Louis Vuitton-butikken på hjørnet av Nedre Slottsgate og Karl Johans gate. En som ser fram til det er mote- og skjønnhetsansvarlig i KK, Ida Elise Eide Einarsdottir.

– Ja, dette tror jeg mange har ventet på. Ryktene har jo gått en stund om at Dior skal komme til Oslo. De og for så vidt mange andre, sier hun til Dagsavisen.

Her, i Louis Vuittons gamle lokaler i Nedre Slottsgate åpner Dior egen butikk til våren. (Sissel Hoffengh)

– Hva betyr det for Oslo og for moteinteresserte at det kommer en egen Dior-butikk i Oslo?

– Det er et godt tegn, tenker jeg – at luksusmotehusene nå ser mot Oslo og Norge, og luksusgruppene har jo vært åpne om at det norske markedet er viktig for dem. Med luksusbutikkene som perler på en snor blir Oslo sentrum plutselig relevant igjen som shoppingdestinasjon.

KKs Ida Elise Eide Einarsdottir var nylig gjest i vår motepodkast, Ille til mote:

Kvinnelig sjefdesigner

Det franske motehuset åpnet i 1946 av moteskaperen Christian Dior, som ble superberømt med The New Look-stilen etter annen verdenskrig. På 50- og 60-tallet var Dior selve symbolet på fransk luksus og mote. Etter at Dior selv døde i 1975 har en rekke kjente navn sittet i sjefdesignerstolen, blant dem Yves Saint Laurent, John Galliano og Raf Simons. I 2016 tok Maria Grazia Chiuri over som første kvinnelige designer for Dior, og mange hevder det har gjort huset mer moderne og relevant.

Ida Elise Eide Einardottir mener Dior vil gjøre Oslo mer relevant som shoppingby. (Astrid Waller)

– Hva er det som kjennetegner Dior og husets stil anno 2022?

– Dior er jo et av de mest ikoniske luksusmotehusene vi har. De er tro til arv og sitt DNA samtidig som også de har måttet rigge seg for fremtiden. Med sjefdesigner Maria Grazia Chiuri ved roret har de for alvor fått ny vind i seilene, og de er høyst relevante selv i 2022.

Ikke lenger så mannsdominert: Med Maria Grazia Chiuri har Dior, i likhet med Chanel fått en kvinnelig sjefdesigner. Her fra visningen for våre og sommeren 2022 (Diorpress)

– Butikken i Oslo blir Skandinavias eneste eksklusive Dior-butikk?

– Det sender absolutt et signal. Litt som at Louis Vuitton-butikken et steinkast unna er Skandinavias største. Oslo er hyperrelevant som shoppingdestinasjon. Det er gode nyheter også for norsk mote. Jeg synes for øvrig løsningen i sentrum med luksusbutikkene, kontemporære skandinaviske merker og Steen & Strøm litt sånn side om side virker som et gjennomtenkt opplegg. De kan dra nytte av hverandre på et vis. Det tror vi vil se effekten av særlig når turistene for alvor kommer tilbake.

– Hvem shopper i Oslos luksusbutikker – nordmenn eller turister?

– Det er nok både og. Men mange av luksusbutikkene jeg har snakket med melder om at den norske kunden er svært viktig. Det er lojale kunder, mange med god råd.

Det store skillet

Under pandemien og nedstengingen av byen måtte flere av butikkene i Oslo sentrum i likhet med butikker verden over, stenge og permittere sine ansatte. Og hele tiden snakkes det om hvordan moteindustrien nå står ovenfor sitt kanskje største vannskille i historien siden den industrielle revolusjonen, for å kunne bli mer bærekraftig og inkluderende.

– Vi har gått fra pandemi til krig – hvordan tror du det påvirker dette dyre luksusmarkedet?

– Man skulle jo kanskje tro at luksus er det første som ryker i krisetider, men det er gjerne det motsatte som er tilfellet. State of Fashion-rapporten fra McKinsey og Business of Fashion viser at luksusmarkedet er det markedet som vokser – sammen med ultra fast fashion dessverre. Når det er sagt er det klart at to år med pandemi og nå krig på europeisk jord skaper en svært uforutsigbar fremtid. Mye vil bli dyrere, også luksusvarer. De store luksusmotehusene er allerede i ferd med å øke prisene sine, og flere har varslet jevne prisstigninger nå fremover.

Dagsavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med Promenaden for spørsmål om detaljer rundt åpningen.

Diors butikk i Saint Honore i Paris (diorpress)

