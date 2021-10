Hesten Nova (3) forsvant til skogs i Sørkedalen

Det var mandag denne uken at unghesten Nova flyttet inn i sitt nye hjem på Nordmarka Rideskole i Sørkedalen. Tirsdag kveld ble Nova skremt og løp til skogs langs Langlivann i Nordmarka. Hun har vært savnet siden.

Oppdatering: Nova er funnet. Hesten kom vandrende inn på tunet til en nabo. Nova var i fin form og hadde ingen skader, opplyser eier.

– Vi startet letingen klokken 19 i går kveld og holdt på til midnatt. Vi hadde hodelykter og brukte bil der det var mulig, forteller hesteeier Margaret Eide Hillestad.

Da det ble lyst fortsatte letingen, men hesten er fortsatt ikke funnet.

– Vanligvis stikker de bare til nærmeste gresstust, men i går var det snø. Hesten er ung og ikke kjent i området. Det er nok grunnen til at den ikke har kommet tilbake ennå, forteller hesteeier Margaret Eide Hillestad som forteller at det er sjeldent at en hest er borte så lenge.

Hun oppfordrer folk til å ta kontakt med politiet om de ser hesten. Nova, som er av rasen American Curley, er chippet og har pass. Hillestad har delt bildet av Nova på flere Facebook-grupper tilknyttet Sørkedalen-området.

