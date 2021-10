En av to barselavdelinger på OUS er midlertidig stengt

Avdelingen ble stengt onsdag forrige uke. Nå reagerer jordmorforbundet kraftig på at sykehuset kutter i barselomsorgen, skriver TV 2.

– Dette går utover pasientsikkerheten. Det skaper uro både for de ansatte og pasientene, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Den norske jordmorforeningen.

Hun besøkte onsdag fødeavdelingen på Ullevål sykehus og møtte flere av de ansatte ved avdelingen. Flere er fortvilte, forteller hun.

Forbundet håper at sykehuset vil revurdere beslutningen om å stenge den ene barselavdelingen i to måneder.

Overlege og seksjonsleder Thorbjørn B. Steen ved fødeavdelingen på OUS sier til kanalen at de vil gjenåpne barselavdelingen tidligere en planlagt dersom det er nødvendig for å sikre at fødsel- og barnetilbudet er godt.

– Det er ikke en ideell løsning sånn som vi gjør det nå, men vi er helt sikre på at det er medisinsk forsvarlig, sier han.

Avdelingen er stengt fra 13. oktober til 15. desember – en periode hvor sykehuset ser færre fødsler.

