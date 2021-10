Kåring: Denne Oslo-bydelen er en av verdens kuleste

Dalston i London, Chelsea i New York – og Sagene i Oslo. Dette er blant de kuleste bydelene i verden akkurat nå, ifølge en fersk kåring i det verdensomspennende trend- og reisemagasinet TimeOut.

Nye bydeler som Bjørvika og Tjuvholmen, hippe nabolag som Grünerløkka og Torshov, pengesterke strøk som Frogner og Briskeby – ingen av disse fikk representere Oslo og Norge på TimeOut-lista.

Nørrebro i København ble kåret til verdens kuleste bydel – «uansett hvordan du definerer kult, Nørrebro bare er det», fastslår bladet, som fremhever strøkets mangfold av mat og kultur, med en miks av hypermoderne arkitektur og historisk sus. På andreplass følger Andersonville i Chicago, og på tredjeplass Jongno 3-ga i Seoul.

Mellom Ancoats og Xuhui: Sagene!

På en oppsiktsvekkende 21. plass, mellom Ancoats i Manchester og Shanghais Xuhui, kommer Sagene, den gamle arbeiderbydelen øst i Oslo, som hittil har holdt en viss avstand til trendbarometrene. «Sentralt, rimelig og - ja, kult» skriver TimeOut.

Sagene anses dermed som kulere enn både Centro i Mexico City, Daikanyama i Tokyo, Dubai Marina, eller alle byer i Sverige, som ikke er representert på lista overhodet.

– Wow! Er det sant? Herregud så kult, jubler Sagenegutt Jørgen Foss, når han får høre om kåringen. Skuespilleren, aktivisten og Arbeiderparti-politikeren er er født og oppvokst på Sagene, nestleder i bydelsutvalget på Sagene, og kjent Sagene-entusiast.

– Jeg har vært folkevalgt for Sagene halve livet. Bydelen har vært gjennom en kjempeutvikling de siste tiårene. Det er ikke så grått på Sagene lenger. Vi har vært flinke til å ta vare på de åpne grønne plassene. Frivilligheten gjør en kjempeinnsats for bydelen, og er med på å gjøre Sagene til et spesielt sted, med et stort hjerte.

Jørgen Foss (Ap), Sagene-entusiast og nestleder i bydelsutvalget. Her i 2011, da kulturdepartementet bevilget 2,5 millioner kroner til industri- og arbeidermuseum langs Akerselva. (Arne Ove Bergo)

Følelse av fellesskap

TimeOut-kåringen «The 49 coolest neighbourhoods in the world» er en blanding av leserstemmer og vurderinger fra TimeOuts lokale korrespondenter og sentrale ekspertpanel. Det er tredje gang kåringen gjennomføres, Nørrebro har gått opp fra 28. plass ifjor til 1. plass i år, og dette er første gang Oslo er med på lista.

Sagene Kirke Sagene Kirke (Tobias Mandt)

«Oslo vokser raskt, og ett bestemt nabolag har beholdt sin spesielle karakter bedre enn de fleste andre. Med sine koselige kafeer, historiske bygg, store parker og en imponerende nygotisk kirke, føles Sagene langt unna byens mer prangende nye utviklingsområder», skriver TimeOut i kåringen.

Mat, moro, kulturliv og nabolagsfølelse, er faktorene TimeOut har lagt vekt på i kåringen. Etter noen ørkesløse år med pandemi og nedstengning har TimeOut denne gangen gitt ekstra plusspoeng for «community» – tilhørighet, fellesskap, nabolagsfølelse.

– Mitt motto er at Sagene skal være et sted å leve, ikke bare et sted å bo. Det tror jeg denne kåringen reflekterer, sier Foss.

– På Sagene bor folk i små leiligheter, derfor er møteplassene våre viktige – bakgårdene, kafeene, parken, samfunnshuset. Folk møtes ikke hjemme hos hverandre, vi møtes ute på Sagene. Det kan være en av grunnene til at Sagene er kommet med i denne kåringen. Vi bruker byrommet, det føles det åpent og inkluderende her. Pulsen slår saktere. Du trenger ikke føle at du må skynde deg, mener Foss.

Skryter av Geitmyra

TimeOut er en internasjonal reiseguide med urban profil som startet i London på slutten av 1960-tallet og har ekspandert globalt, med guidebøker, magasiner og nettsteder for byer verden over.

I kåringen av verdens 49 beste bystrøk skryter TimeOut av Sagene Bryggeri og Geitmyra matkultursenter, anbefaler frokost på Kaffegram, lunsj på Ekte Vare og en lokal øl på Mysterud Bar. «Ta en rusletur blant de fargerike, barokke bygårdene i Rivertzke-kvartalet», skriver TimeOut, om boligkomplekset bedre kjent som River’n.

Fra Geitmyra matkultursenter for barn, på Sagene i Oslo (Hilde Unosen)

– Sagene er bygda midt i byen, synes Jørgen Foss.

– Når du kommer til Sagene, er det fortsatt et arbeiderstrøk du kommer til. Du kan merke sporene etter industrihistorien. Det er lite glamour og glitter her, det er ikke her du har fått de store nye høyhusene, sier Foss.

– Dette er jo litt uhøytidelig, men det er klart en sånn kåring har betydning. Det gjør oss stolte av bydelen vår, fastslår Foss, og sier nok en gang:

– Nei, nå ble jeg glad. Dette varmer et Sagene-hjerte,





