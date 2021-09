Tippen-vinner har satt Gamlebyen på verdenskartet

– Åh, men det er jo så mange flere enn meg som må takkes for denne innsatsen, sier en rørt Alto Braveboy, vinner av årets Tippenprisen.

Han jobber på grasrota for barn og unge i Oslos tettest befolkede bydel. Han kjemper for en byutvikling som styres av folket selv, ikke næringslivsinteresser eller maktpersoner på toppen. Dette er to av hovedgrunnene til at juryen bak Tippenprisen i år valgte å gi prisen til Alto Braveboy, ildsjelen i Gamlebyen Sport og Fritid.

– Tippenprisen betyr veldig mye for oss og meg personlig. Tippenprisen avdekker engasjement og det mellommenneskelige arbeidet som ikke drives for penger eller profitt, sier Alto Braveboy. Siden nominasjonene ble klare i år har han blant annet besøkt Nayat Abbouz som driver kafeen på Holmlia og blitt imponert.

– Siden utdelingen startet i fjor har vi blitt introdusert til flere nabolag og institusjoner som samfunnet trenger som ikke synes så godt. Jeg tror prisen hjelper oss til å se på langtidsvirkningen av å satse på folk og våre nabolag. Gamle Oslo trenger gode oppvekstforhold og et sterkt samhold. Og et godt nabolag kan ikke kjøpes for penger, sier Alto Braveboy.

Alto Braveboy mottar Tippen-prisen på Intility Arena i pausen mellom Vålerenga og Molde. (Tobias Mandt)

Et landemerke i Oslo

Jobben han gjør for barn og unge er blitt godt kjent langt utenfor Gamlebyen, og skateparken ved Dyvekes bru besøkes i dag av folk langt utenfor landets grenser. Selv står Alto Braveboy fast ved sin overbevisning om at det er beboerne i en bydel som vet best hva bydelen trenger, og at byutvikling som starter på bunnen er best.

– Vi skal investere i mennesker selv om det ikke vises på bankkontoen i morgen. Det vil kanskje ta noen år, men samfunnet får så jævlig mye tilbake fra et sterkt fellesskap med engasjerte mennesker. Derfor blir det spennende å se hva Tippen finner på de neste 15 åra, sier Alto Braveboy, som lover å fortsette å jobbe sammen med gjengen i Gamlebyen Sport og Fritid med prosjekter for barn og unge i bydelen.

Juryens begrunnelse

Dette er begrunnelsen fra juryen for tildelingen av årets pris:

«Det er over et år siden vi delte ut den første Tippenprisen noensinne. Årets vinner var også nominert i fjor, men i år var antall nominasjoner til denne kandidaten overveldende. Det er ikke så rart. For årets Tippen-vinner har blitt en kjent og kjær skikkelse, både i sitt lokalmiljø, men også i hele Oslo. Han er brennende opptatt av byutvikling på grasrotas premisser. Og med grasrota mener han aller mest barn og unge. I et intervju med Dagsavisen sier prisvinneren at han har fått nok av byrom som utvikles av maktpersoner ovenfra. Han mener det er nærmiljøet, og særlig de unge som vet hva de trenger rundt seg.

Vi har lagt bak oss et år der nettopp nærmiljøet er blitt viktigere for oss. Vi har ikke kunnet bevege oss så fritt som før, og mange tilbud har vært nedstengt. Det har vært aller tyngst for ungdommene her i byen. Derfor synes juryen det er på sin plass å hedre en person som gjennom flere tiår har ivret for å etablere møteplasser og bygge nærmiljøet til barn og unge i Oslos mest trangbodde bydel. Gjennom etableringen av Gamlebyen Sport og Fritid, og stadig utvidelse av tilbudet med skate-områder og en ny konsertscene, står prisvinnerens viktige nærmiljøprosjekt fram som et skinnende eksempel på det byens unge har behov for: En plass som er deres.

Norsk Tipping, Østkantspellet og Dagsavisen er derfor stolte av å kunne tildele årets Tippenpris til mannen som gir de unge plassen de fortjener, nemlig Alto Braveboy.»

De nominerte

Det var totalt fem nominerte til årets pris, og alle er blitt presentert i Dagsavisen tidligere:

Nayat Abbouz: Fembarnsmoren som endret livet sitt og startet kulturkafeen som er blitt en viktig møteplass på Holmlia

Nayat Abbouz er nominert til Tippenprisen2021 for sitt arbeid med Holmlia Kulturkafe. (Amanda Iversen Orlich)

Trang Tran: Styreleder i Stovner Sportsklubb som ble etablert midt i pandemien i en av Oslos hardest rammede bydeler

Trang Tran er styreleder i Stovner Sportsklubb. (Tobias Mandt)

Clement Sebazungu: Trenerforbildet i Vålerenga som har jobbet ekstra for at unge skal ha et tilbud under pandemien

Tippenprisen Clement ble nominert til Tippenprisen for sitt engasjement for barn og unge i Vålerenga. (Hennika Lillo-Stenberg)

Malik Naeem: Crickethelten fra Haugerud som trener og tar vare på ungdommen i nærområdet

Malik Muhammed Naeem er en av de nominerte til årets Tippenpris. (Mimsy Møller)