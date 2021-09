Da pandemien lammet Stovner, startet ildsjeler sportsklubb

Nå er den 23-år gamle styrelederen og Stovner Sportsklubb nominert til Tippenprisen for den jobben de gjør og har gjort for barn og unge på Stovner, ikke minst gjennom å starte opp under nedstengingen av landet.

– Gratulerer med nominasjonen!

– Tusen takk, vi er takknemlige for at det arbeidet som blir gjort her blir lagt merke til, sier Trang Tran.

Det er en stor ære bare å bli nominert.

– Det er viktig å opprettholdt et godt sosial miljø, skape steder der ungdom kan henge. Ikke minst har det vært viktig å holde motet oppe under nedstengingen av landet og alle klubbene, nor mange har får kjenne på. Nå jobber vi med den viktige jobben å få folk til å vende tilbake.

Ble til under koronaen

Stovner Sportsklubb ble til under pandemien. I 2020 ble det nemlig vedtatt å slå sammen Vestli og Rommen idrettslag. Trang Tran innrømmer at det tidvis har vært en tung jobb.

– Det har vært mye å gjøre i arbeidet med å opprettholde de medlemmene vi har under pandemien da hele landet stengte ned. Og nå er det å komme i gang igjen vanskelig, men vi står på så godt vi kan for både få tilbake de tidligere medlemmene og samtidig få inn nye, sier Trang Tran.

For henne personlig er jobben i styret en helt ny arbeidshverdag, i tillegg til studier og trening.

– Det er stort verv og i tillegg er klubben ny. Så det har tatt litt tid for meg å sette meg ordentlig inn i rollen som styreleder. Det var litt skummelt på begynnelsen, men jeg har fått kjempegod hjelp av de andre styremedlemmene, og er blitt tatt godt imot.

– Er du landets yngste styreleder i en sportsklubb?

– He, he, det vet jeg ikke. Jeg er ganske ung i forhold til de som leder mange av de andre klubbene. Det har jeg sett. Men, jeg blir snart 24, da.

– Jeg har sett dere er flere unge kvinner i styret?

– Ja, og det syns jeg er veldig bra at det er flere på min alder med. Da føles det ikke så skummelt å påta seg et viktig verv. Det viser bare at det er mulig for oss unge å komme inn i styrerommene. Jeg håper flere ungdommer ser det og at det gjør at de får lyst til å delta, engasjere seg til være med å bestemme litt mer i idretten.

– Stovner har et godt sammenknyttet lokalmiljø, alle kjenner alle — Trang Tran, styerleder i Stovner Sportsklubb

– Hva betyr sportsklubben for barn og unge på Stovner?

– Stovner har et godt sammenknyttet lokalmiljø, alle kjenner alle. Vi er naboer, går på samme skole, trener sammen, henger sammen. Stovner Sportsklubb er godt synlig lokalt, for eksempel når vi har åpen dag eller gjennom andre idrettsaktiviteter og vi håper at vi på den måten kan skape en trygg og fin møteplass for barn og unge. Å trene sammen, ha det moro sammen er viktig for et godt miljø, og for å bryte barrierer.

Tippenprisen 2021 - Stovner – De gangene alt har vært stengt har det selvfølgelig vært tøft for mange, spesielt barn og unge. (Tobias Mandt)

Tøft for de unge

Under pandemien har det vært mye fokus i media på de høye smittetallene på Oslos østkant. Og Trang Tran medgir at det selvfølgelig har vært mange som har vært preget av den alvorlige situasjonen.

– De gangene alt har vært stengt har det selvfølgelig vært tøft for mange, spesielt barn og unge. Men jeg syns Stovner har organisert smittevernet bra. Stovner har liksom fått så dårlig ry i sosiale medier, men når det skjer bra ting her er det lite snakk om det.

Stovner har liksom fått så dårlig ry i sosiale medier, men når det skjer bra ting her er det lite snakk om det — Trang Tran

Når det gjelder pandemien synes hun at bydelen har håndtert situasjonen bra i forhold til å samle ungdommen og samtidig opprettholde pålagt smittevern.

– Folk her oppe har rett og slett ikke snakket så mye om at smittetallene våre er spesielt høye. Både vi i sportsklubben og Blokk 58, som er et ungdomstilbud for folk mellom 13 og 18 år har foretrukket å fokusere på å gjøre det beste ut av situasjonen ved å organisere aktiviteter som føles meningsfulle. Blokk 54 har for eksempel fått ungdommer til å stå på senteret og dele ut Antibac. Det syns jeg er fantastisk.

– Er frivilligheten stor på Stovner?

– Den er helt fantastisk. Hver gang det er arrangementer melder folk seg frivillig til å rigge og rydde eller bidra på andre måter. Vi gjør det fordi vi vil stå på for Stovner, gi tilbake til dette lokalmiljøet som har gitt oss så mye bra. Jeg er oppvokst her og idretten her har betydd mye for meg. Å kunne få lov til å gi noe tilbake føles så bra.

Håper å inspirere

Selv har Trang Tran en mangfoldig idrettsbakgrunn. Den startet på tennisbanen sammen med pappa og søsteren. Litt eldre startet hun med kampsport og trente taekwondo i 9 år på Vestli. Men siden videregående har det gått i volleyball og i dag spiller hun på Stovner Sportsklubb Volley. I tillegg tar studiene og styrelederjobben en god del av tiden hennes.

– Hva har vært største utfordring med å drive en sportsklubb under en pandemi?

Jeg har nok opplevd at den største utfordringen har vært å komme ordentlig i gang, og for meg sette meg inn i alle oppgavene jeg skal gjøre i fremtiden. Der er det nok å ta for seg av, smiler hun.

– Er du en typisk ledertype?

– Jeg vet ikke. Har vel aldri sagt det om meg selv. men om det kan oppmuntre andre unge jenter til å prøve seg, så er det topp. På universitetet var jeg styremedlem i studentenes idrettslag, men å steppe opp som leder er et stort skritt for meg. For meg personlig ser jeg det som en mulighet til å lære, siden jeg har lyst til å jobbe innenfor den administrative delen av idretten også i fremtiden.

Tippenprisen

Trang Tran er en av fem ildsjeler som er nominert til Tippenprisen. Henry «Tippen» Johansen var et stort forbilde for mange i hele Norge, men spesielt barn og unge fra Vålerenga på Oslos østkant. Han var en legendarisk målvakt, en av spillerne på det smått berømte bronselaget fra OL i 1936. Tippeprisen som er laget i hans navn skal gå til en ildsjel i Oslo. Prisen ble første gang delt ut i fjor, og er et samarbeid mellom Østkantspellet, Norsk Tipping og Dagsavisen. Prisvinneren mottar en statuett av Henry «Tippen» Johansen til odel og eie samt en pengepremie på 25 000 kroner til en fritt valgt mottaker som er, eller kan bli medlem av Grasrotandelen.

Vil gi tilbake

I en tid der både klasseforskjeller og rasisme preger det norske samfunnet kan nettopp det å drive med idrett være en sosial brubygger mellom folk som i utgangspunktet er forskjellige.

– Det handler ikke bare om sportslige prestasjoner. Idretten connecter ulike folk slik at man blir venner også utenfor hallen eller banen. Det er nettopp dette Stovner Sportsklubb ønsker, nemlig å være en arena der barn og unge kan utfolde seg, ha det gøy og selvfølgelig trene. Men det sosiale er vel så viktig. Selv har jeg møtt mange helt utrolig flotte mennesker gjennom idrettsmiljøet, helt fra jeg var barn, og nå ønsker jeg og klubben å kunne de som møter våre unge på en positiv måte.

– Hvilke ambisjoner har dere for Stovner Sportsklubb?

– Å ta godt vare på de medlemmene vi har og verve flere nye i fremtiden. Sørge for at flere får oppleve gleden det er å komme i gang med noe positivt i livet.

