Et cricketslag for barn og unge kan gi Malik pris

På Haugerud er Malik en kjent og kjær fyr. Selv om han ikke bor i drabantbyen, tilbringer han mesteparten av tiden på cricketbanen.

– Det er vel ikke helt en cricketbane, men to treningsbur, hvor vi kan øve på å slå ballen, sier han, og forklarer hvorfor den ene »gressmatten» er kortere enn den andre.

– Vi bestilte feil lengde, sier han med et smil.

Ble fanget opp

Malik kom til Norge i 2001, etter å ha fullført en bachelor i datavitenskap fra hjemlandet Pakistan. I Norge brukte han et par år på å lære seg språket, ta opp noen fag fra videregående, studere til dataingeniør på det som da var Høyskolen i Oslo, og senere en master i informatikk ved Universitetet i Oslo i 2011.

Men hele tiden var lysten til å drive med cricket til stede.

– Jeg spilte cricket i oppveksten, og på universitetslaget da jeg studerte i Lahore, sier han til Dagsavisen.

Lenge reiste han rundt på idrettsbaner i Oslo for å finne et sted å trene. Det fant han på Haugerud.

– Jeg drev og trente noen barn da noen fra Haugerud klubben så oss, og spurte om jeg var interessert i å starte med cricket for barn på Haugerud, sier han.

Siden har han skapt et aktivt cricketmiljø på Haugerud, og de er en av de ledende klubbene i Oslo, selv om de ennå ikke har egen bane.

For innsatsen i Haugerud og i Norges cricketforbund er han nå nominert til årets Tippenprisen, som er en pris som Dagsavisen, Østkantspellet og Norsk Tipping deler ut til en ildsjel i Oslo som har bidratt til barn og unge i sitt nærmiljø.

Malik har også vært leder for utvalget for bredde, barn og ungdom i Norges Cricketforbund. Et arbeid han i fjor fikk cricketforbundets ærespris, «Khalid-prisen».

– Jeg ga meg i forbundet fordi jeg vil bruke all tid her oppe på Haugerud, sier Malik, som også har en sønn som spiller for klubben og for U19-landslaget.

Bronselaget

Henry «Tippen» Johansen var et stort forbilde for mange i hele Norge, men spesielt for barn og unge fra Vålerenga, på Oslos østkant. Han var en legendarisk målvakt, og en av spillerne på det smått så berømte bronselaget fra OL i 1936.

Tippenprisen ble delt ut for første gang under Østkantspellet i fjor. Prisvinneren mottar en statuett av Henry «Tippen» Johansen, til odel og eie, samt en pengepremie på 25. 000 kroner til en fritt valgt mottaker som er, eller kan bli medlem av Grasrotandelen.

Årets pris vil i år blir delt ut i pausen i eliteseriekampen mellom Vålerenga og Molde på Intility Arena 19. september.

Malik Muhammed Naeem.. (Mimsy Møller)

Leder av Haugerud IF, Dag Endal har nominert Malik og begrunner nominasjonen slik:

Som leder for Haugerud IF ser jeg hele tida hvordan voksne kan utgjøre en stor forskjell for mange. Men, skulle jeg velge én blant de mange, velger jeg å nominere Malik Muhammed Naeem. Han har utrettet underverker for innvandrerbarn her i området og for Haugerud IF som klubb. Malik er en spesielt hyggelig, inkluderende og varm person som skaper godt miljø rundt seg.

– Malik har lært opp ungdommer slik at de har tatt over deler av ansvaret for trening av lagene. Han skaffer også voksne ledere og trenere slik at gruppa i mindre grad er avhengig av Maliks egen innsats, slik situasjonen var innledningsvis. At han klarer å bygge et apparat rundt seg, er et kvalitetstegn for en idrettsleder, sier leder for Haugerud If, Dag Endal til Dagsavisen.

Vil ha flere jenter med

Med sitt lange skjegg og blide uttrykk er Malik en populær mann og er på hils med alle barna.

– For meg er det viktigste å være med på å gi barna en trygg arena og idrettsglede, sier han.

– Men det er klart det er en ære å bli nominert. Jeg måtte lese meg opp på Tippenprisen, men nå som jeg vet mer er dette stort for meg, sier han.

Haugerud er en drabantby med høy andel av innvandrerfamilier. Og mange har cricket i genene.

– De fleste som begynner med cricket har utenlandsk bakgrunn, som meg, som er fra Pakistan. I fjor sommer hadde vi et opplegg gjennom AKS hvor alle fikk prøve seg. Men da det hele ble mer organisert, valgte de fleste å gå tilbake til fotballen, sier han.

Han er klar på at cricket skal være et lavterskeltilbud for alle.

– I de siste årene har vi sett at kriminaliteten øker også i vårt område. Derfor er det viktig å aktivisere de unge, slik at de har et godt miljø å være i, og at vi kan redusere kriminaliteten, sier Malik, som selv om han ikke lenger er trener, følger alle kamper og treninger til klubbens lag.

– Dessverre så ser vi at foreldrene ikke følger særlig opp. Det er kun noen få. Derfor reiser jeg rundt og henter de yngste slik at de kommer seg på trening og kamper, sier han.

– Her må foreldrene ta et større ansvar, formaner han.

Et tema som ofte går igjen når det gjelder idrett og barn og unge med innvandrerbakgrunn, er at jentene uteblir, og et av de store målene til Malik og Haugerud IF Cricket er å få jentene med. Å kunne ha et lag i de eldre jenteklassene.

– Dette er et problem noe alle klubbene som driver med cricket har. Vi hadde jentelag tidligere, som spilte innendørs tidligere. Men da de ble eldre hadde de ikke tid lenger. Mye av årsaken er nok kulturelt betinget, sier han alvorlig.

Om han noen gang blir lei?

– Egentlig ikke. Det er her jeg liker å være, sier han med et stort smil.

