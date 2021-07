Miljøbyråden i Oslo om vannforsynings-prosjektet: – Blir feil å kalle det en kostnadssprekk

– Denne delen av prosjektet er ikke noe det er vedtatt et budsjett for, derfor blir det feil å kalle det for en «kostnadssprekk», sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), til NTB.

Fredag ble det kjent at den andre delen av prosjektet som skal sørge for en forbedret vannforsyning til Oslos innbyggere, det såkalte stamnettprosjektet, nå er anslått til å koste 9,2 milliarder kroner. Det er 7 milliarder dyrere enn det som var tidligere kjent.

Bystyret ble informert om dette i begynnelsen av juli, meldte NRK.

– Det første estimatet kom helt i begynnelsen av prosjektet for to år siden, og da hadde vi ikke detaljering, og prosjektet var ikke planlagt godt ennå, sier Stav om kostnadsøkningen.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Venter på rapport

Stav kan ikke si noe spesifikt om årsaken til at prosjektet nå er estimert til en såpass mye høyere pris.

– Vi venter på en rapport som skal kvalitetssikre kostnadene, og den vil si mer om hva som detaljert er grunnen til prisøkingen. Men generelt kan jeg si at prosjektet med ny vannforsyning er det største og mest kompliserte prosjektet i Oslo noensinne, og kostnadene vil med det endre seg. Det har også vært en generell prisøkning for markedet, ifølge Stav.

Rapporten er forespeilet å komme i månedsskiftet august/september og vil da bli lagt fram for bystyret.

– Det kan være mange forklaringer til at prosjektet nå ser ut til å koste mer. Men vi ser på mulighetene for å få kostnadene ned, sier Stav.

Bystyret får løpende informasjon

Byråden understreker at slike løypemeldinger som dette foreløpige anslaget, ikke er noe de vanligvis ville gått ut med offentlig.

– Grunnen til at vi går ut med det allerede nå, er at bystyret har vedtatt at de vil bli løpende orientert om dette prosjektet, sier hun.

Kommunikasjonen om kostnadssprekkene i den første delen av prosjektet, det såkalte Holsfjorden-prosjektet som skal sørge for ny reservevannforsyning til Oslo, førte til mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg i juni. Mistillitsforslaget gjorde at byrådet gikk av onsdag 16. juni.

Stav erstattet Berg i det nye byrådet.

– Jeg er glad for å få jobbe med å få satt dette prosjektet ut i livet. Arbeidet med å sikre trygt drikkevann til Oslos befolkning er utrolig viktig. Det handler om noe så grunnleggende som oslofolks helse og sikkerhet, og er noe som har blitt somlet med og sett bort fra i femti år, sier Stav.

