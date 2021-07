–Det har vært utrolig varmende å se at de som kommer alene har fått seg nye venner

Mange unge har hatt det vanskelig under koronapandemien og lockdown. Det har vært, og fortsatt er, en ensom tid for mange. Det er kanskje derfor ekstra viktig å lage møteplasser for ungdom denne sommeren. Fellesverket Røde Kors har, i samarbeid med bydelen og Gjensidige-stiftelsen, et tilbud om sommeraktiviteter til barn og unge gjennom hele sommeren.

Dagsavisen har snakket med Kira Magnusson fra Røde Kors og ungdomsvert Anmol Hussain når de var med på aktivitet i Oslo Klatrepark.

Anomol Hussain (21) og Kira Magnusson (37) (Kaja Helene Vogt )

Et tilbud laget av ungdom for ungdom

–Vi har laget en plan denne uken etter ønsker fra ungdom, vi hadde en meningsmåling på Instagram. Vi har fått midler fra Gjensidige-stiftelsen, også har vi prøvd å legge opp til litt moro og litt fysisk. Vi har vært på Tusenfryd, minigolf og nå klatrepark og i morgen skal vi sommerland i Bø. Vi har gjort det sånn at ungdom kan melde seg på alle dagene, da kan man få seg litt nye venner, forteller Kira Magnusson til Dagsavisen.

Anom Hussein er ungdomsvert for aktivitetene, noe som gjør henne til et mellomledd mellom ungdommen og de ansatte og frivillige. Hun er veldig fornøyd.

–Jeg hadde anbefalt det til alle egentlig. Det er en fin del av hverdagen. Du møter på veldig fine ungdommer, veldig fine og morsomme ansatte, og veldig gode frivillige som er veldig trygge, sier Hussein.

Ungdommer i Oslo Klatrepark (Kaja Helene Vogt )

Et tilbud for alle mellom 13-19 år

Fellesverket Røde Kors tilbyr aktiviteter for ungdom 13-19 år. Det er ingen spesielle kvalifikasjoner eller krav for å melde seg på, tilbudet er for alle. Magnusson forteller at dette er en fin mulighet til å prøve ting man ikke har gjort før.

–Noen hadde aldri spilt minigolf før, og de var skikkelig mestere. Eller sånn som i dag, i klatreparken, flere meter over bakken for første gang. De kaster seg ut i det.

–Alle kan melde seg på. Det er for alle. Det er gratis mat og solkrem og det som trengs.

–Vi har hatt plass til 20 stykker på hver aktivitet. Noen har meldt seg på absolutt alle dagene og noen har meldt seg kun på kanskje Tusenfryd eller Sommerland i Bø.





Ungdom i Oslo Klatrepark (Kaja Helene Vogt )

Kom alene eller som en gjeng

–Noen kommer med venner som de kjenner fra før og noen kommer helt alene. Det har vært utrolig varmende å se at de som kommer alene har fått seg nye venner i løpet av dagen i dag og dagene som har vært, sier Kira Magnusson.

Anmol Hussain sier hun har blitt godt kjent med både ungdom og ansatte gjennom aktivitetene.

–Det har vært en veldig fin opplevelse! Jeg har møtt på mange kule ungdom og mange andre mennesker. Fått veldig bra relasjoner til de ansatte her, og det har vært veldig bra med de frivillige jeg kjenner fra før, sier Hussain.

I august tenker de å ha en siste samling for å kunne møte alle vennene man har fått i løpet av sommeren med mat og hygge for skolestart.