Ikke alle lærere blir koronabeskyttet før skolestart

Det er i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget at Høie skriver dette, ifølge NRK.

I svaret viser helseministeren til at det nylig ble klart at Norge får færre vaksinedoser enn først antatt i sommer.

– Alle vil derfor ikke være beskyttet (det vil si at det er gått 3 uker fra første dose) før skolestart. Særlig vil det gjelde de yngre ansatte, skriver han i svaret til Stortinget.

Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg, som sendte Høie spørsmålet, reagerer.

– Det er veldig skuffende og avslører at det regjeringen lovet var et luftslott, sier han til kanalen.

Det var i juni at regjeringen ga kommunene mulighet til å prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen i kjølvannet av opplysninger om reduserte vaksineleveranser.

Statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at prioriteringen ble justert for å sikre at flest mulig ansatte skulle være beskyttet ved skole- og barnehagestart.

