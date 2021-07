Joachim Trier i Cannes: – En seier i seg selv

Av Emil L. Mohr

Den norske stjerneregissøren Joachim Trier konkurrerer om Gullpalmen med sin femte helaftens spillefilm. Skjønt, ifølge eget utsagn er han mer fokusert på tilstedeværelsen enn eventuell heder i festivalhovedstaden Cannes.

– At filmen får distribusjon i hele verden, og at jeg får møte publikum, er en seier i seg selv, sier Trier (47) til NTB etter premieren på dramakomedien «Verdens verste menneske».

– Det sier jeg ikke for å være «den ydmyke nordmannen». Jeg mener det, understreker han fra en gjenåpnet stripe fransk Riviera.

– Det var gøy å vise, gøy å få møte 2300 mennesker i én kjempesal første gang jeg skulle vise filmen i en kino. Vi har ikke fått lov å testvise noe sted. Fem mennesker er det meste jeg har vist filmen for mens jeg laget den ferdig, så dette var helt vilt.

Han også

Handlingen kretser rundt Julie (Renate Reinsve), en ung Oslo-kvinne som strir med å «finne seg selv» i møtet med voksenlivet generelt og menn spesielt. Det er ikke fritt for at «Metoo»-problematikken, som tross alt hadde sitt utspring i filmbransjen, spøker i kulissene.

– Det ville være helt unaturlig å lage en moderne film om en kvinne i dag uten å berøre temaet, sier Trier, som i karakteristisk stil har samarbeidet med kompisen Eskil Vogt om manuset.

– Jeg håper vi gjør det på en klok og nyansert måte. Det deilige med å lage film er at i en verden der «alle» skal skrive et avisinnlegg og ha en veldig sterk mening, så er vi historiefortellere heldige som kan vise forskjellige sider av en diskusjon som folk kan få lov til å tenke over selv, tilføyer han.

Full front

Totimersfortellingen er ikke komplett uten den mannlige hovedrolleinnehaveren, Triers faste våpendrager Anders Danielsen Lie, i heldekkende Adams drakt.

– Hvorfor var det nødvendig med en «full frontal»?

– Det var viktig å vise «tissen» til Anders fordi vi lager en film om en ung kvinne og hennes blikk. Ofte filmes sexscener fra et mannlig blikk – veldig mange mannlige regissører har ikke gjort seg bevisst det. Og nå tenkte jeg at det skulle være lov for jentene å se litt, òg, repliserer Trier humørfylt.

Han utdyper, mer alvorlig:

– Jeg prøver å lage film om ærlige situasjoner, og av og til er man også naken. Anders er en sporty fyr, så han sa: «Ja, da er jeg naken i den scenen.» Vi prøver ikke å gjøre et stort nummer ut av det – men det er en del av virkeligheten i denne filmen.

Oslo-reprise

Trier avslutter en løs og hjemby-hyllende trilogi med «Verdens verste menneske». Han startet med pangdebuten «Reprise» (2006) og fortsatte med den mer mollstemte «Oslo, 31. august» (2011).

– Det er noe intuitivt i å lage film i byen man har vokst opp i. Det er ikke for at jeg skal drive med «eksport» og «selge Norge» – det er eventuelt en hyggelig bieffekt, presiserer han.

Skal vi tro den gamle rullebrettmesteren Trier, er utgangspunktet heller: «Hva er en interessant situasjon for et romantisk farvel? Hvilken gate treffer lyset fint klokka fem om morgenen?»

– Jeg trenger ikke sende ut folk for å finne det, for jeg har vært der og levd det selv. Vi har hatt lyst til å lage en kjærlig, romantisk, stor lerretfilm, så det er det som er kicket: Å ta de små situasjonene som jeg føler er viktige, og vise dem stort.

Dagen derpå

– Hvor mye sov du premierenatta?

– Veldig lite, for det var rett på fest etter visning, og så klarte jeg ikke å gå derfra. Plutselig gikk det opp for meg at jeg skulle på radio halv åtte i dag tidlig og prøve å si noe intelligent for tre millioner franskmenn i et viktig program. Så jeg sov tre timer.

Trier ler så de ekte palmene svaier.

– Fransken min er elendig, så det var bare å kjøre engelsk med oversetter. Selv om det gikk greit, må jeg innrømme at det er litt kaos, erkjenner han overfor NTB.

– Men det er morsomt kaos, da, så jeg skal ikke klage.





Fakta om «Verdens verste menneske»

* Norsk dramakomedie fra 2021

* Manus: Joachim Trier, Eskil Vogt

* I rollene: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, m.fl.

* Verdenspremiere under Cannes-festivalen (avsluttes 17. juli)

* Norgespremiere 15. oktober